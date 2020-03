Feestenorganisator maakt zich zorgen om annulaties van evenementen door corona Sabine Van Damme

05 maart 2020

16u42 0 Gent Ivan Saerens, organisator van de Gentse Feesten op het Sint-Baafsplein, maar ook auteur van het boek ‘Manifestaties en Evenementen’, maakt zich zorgen. Het coronavirus grijpt om zich heen en alle Europese landen reageren daar anders op. TML Winter is geannuleerd, verschillende sportwedstrijden worden afgelast. “Maar hoe moet dat dan verder? En is alles nog wel in proportie?” vraagt hij zich af.

Hieronder zijn opiniestuk:

“Tommorowland Winter in de Franse Alpen is geannuleerd omwille van het Coronavirus.

Hiermee neemt de Franse overheid een drastische beslissing. Extra vervelend omdat de opbouw van het festivalterrein intussen volledig was afgerond. De organisatie zal zich in eerste instantie focussen op het contacteren van de bijna 20.000 festivalgangers. En in een tweede fase moet de financiële rekening worden bekeken - verzekeringskwesties en dergelijke.

Een aantal weken geleden werd ook de cyclocross van Merksem last minute geannuleerd omwille van het verwachte noodweer.

Het organiseren van manifestaties en evenementen is juridisch vertaald in ‘het gebruik maken van het recht en de vrijheid van vergaderen’, een grondwettelijk recht.

Manifestaties en evenementen zijn zowel maatschappelijk, economisch als sociaal erg belangrijk. Ze zijn een wezenlijk fundamenteel onderdeel van het goed functioneren van de samenleving.

Manifestaties en evenementen zijn risicovolle gebeurtenissen. De organisator dient rekening te houden met tal van voorziene en onvoorziene omstandigheden. Overmacht en impact van weersomstandigheden spelen een steeds bepalender rol.

Veiligheid en volksgezondheid hebben een absolute prioriteit in elk mogelijke beslissing of benadering.

Vlaams minister Hilde Crevits pleitte deze week om PROPORTIONELE maatregelen te nemen. Paniek of maatregelen buiten proportie schaden immers zowel de economie als het maatschappelijk weefsel en brengen finaal niets bij.

Daarnaast dringt zich ook het debat op hoe organisatoren kunnen beschermd worden tegen de diverse vormen van overmacht waarvoor verzekeringen vaak afhaken. Dit debat dringt zich op indien we de toekomst van grootschalige manifestaties en evenementen veilig willen stellen. De organisator investeert immers heel veel tijd en middelen in een goede voorbereiding en organisatie. Naast de grote tewerkstelling die deze sector wereldwijd garandeert via leveranciers, onderaannemers, catering, podiumbouwers, artiesten, studentenarbeid, enzovoort.

Stof tot nadenken op de vooravond van de start van het wieler- en festivalseizoen en tal van grote massa-evenementen die binnenkort op ons afkomen: de Ronde van Vlaanderen, de Ros Beiaardommegang, het EK voetbal, etc.”