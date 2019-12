Feestend 2020 in? Op deze 9 plaatsen gooi je de benen los in Oost-Vlaanderen Cedric Matthys

29 december 2019

23u00 0 Gent Het einde van een decennium, dat moet je vieren. Geen zin om oudejaarsavond door te brengen met die vervelende nonkel of die verre achternicht? Wij selecteerden voor u 9 alternatieven om de overgang van 2019 naar 2020 in te zetten. Als u nu al wil afhaken, er is voor elke leeftijdsklasse wat wils...

1. Groot, groter, grootst: Q-Party in de Oktoberhallen (Wieze)

Het grootste feest in onze provincie vind je wellicht in de Oktoberhallen in Wieze. Duizenden feestvierders zakken af naar de Schrovestraat. Op de gigantische dansvloer geven de dj’s van Qmusic het beste van zichzelf. Ook het foute uur mag niet ontbreken. Nog een gek pak liggen? Twijfel niet en trek het aan. In voorverkoop betaal je 17 euro, aan de kassa 22 euro. Als je in de vroege uurtjes naar huis trekt kan je met wat geluk van een lekkere chocoladegeur genieten. De fabriek van Barry Callebaut is vlakbij. Als je maag dat nog aan kan op dat moment natuurlijk...

Meer info op www.oktoberhallen.be

2. Iconische wielerpiste wordt feesttempel (Gent)

Feesten in ‘t Kuipke, Gentser wordt het niet. Na het vuurwerk op Portus Ganda - kom op tijd, want de rijen zullen dik staan - reis je best af naar het Citadelpark. Op oudejaarsavond deelt organisator Curfew het gebouw op in drie kamers. Een kamer met funk, disco en soul; een ruimte in het teken van house en een mengelmoes van andere stijlen in een derde ruimte. Nog een leuke uitsmijter: je door taxi Fowed naar huis laten rijden. Als je het geluk hebt en door de gelijknamige taxichauffeur tot aan je bestemming gereden wordt, ben je een ervaring rijker.

Tickets via de Facebookpagina van het evenement (31 euro).

3. Gratis blues en rock ‘n roll in Missy Sippy (Gent)

Klein maar fijn, en vooral: gratis. Dat is de korte samenvatting van het oud naar nieuw-feestje in Missy Sippy, een gezellig café in Klein Turkije in Gent. De club, die in teken staat van Blues en Rock ‘n Roll, zal ook op oudejaarsavond volledig in teken staan van swingen en dansen. DJ Nasty Bartender regelt de volumeknop om u van de beste jump blues, swing, rhythm ‘n blues en rock ‘n roll te voorzien. Je reserveert best wel een ticket. Dat kan vanaf 29 december om 9 uur.

Meer info: www.missy-sippy.be

4. Techno tot 7 uur in Kompass Club (Gent)

De Kompass Club langs de Ottergemsesteenweg-zuid is intussen een gevestigde waarde bij de jongeren in Oost-Vlaanderen. Met Len Faki komt een van de wereldtoppers uit de techno-wereld naar de Arteveldestad. De Turkse Duitser speelt 6 uur. Dit jaar blijft alles nog relatief rustig - er waren jaren bij dat ze tot 14 uur door gingen - en stopt het feestje om 7 uur. Genoeg tijd om je suizende oren te laten rusten alvorens nieuwe familiefeestjes starten. Als je niet naar de afterparty trekt natuurlijk.

Meer info: www.facebook.com/kompassklub

5. Feesten in een ‘cinema’ (Aalst)

Eentje voor de nachtuilen. Pas om 1.30 uur gaan de deuren open van fuifzaal Cinema op de Hopmerkt in Aalst. Je betaalt 5 euro voor een nachtje vertier en krijgt ook nog een jeton om je eerste pintje te drinken. Wanneer de muziek ophoudt? Wij houden het op: in de loop van 1 januari.

Meer info op de Facebookpagina van Cinema

6. Eindejaar in een ‘casino’ (Sint-Niklaas)

De Casino in de Stationsstraat is in enkele jaren uitgegroeid tot een van dé concertzalen van onze provincie. Sinds de opening in 2011 passeerden heel wat bekende namen hier, van Channel Zero tot Jef Neve. Oudejaarsavond is dan ook geen uitzondering. Met Faisal (Studio Brussel, Pukkelpop), Soulshakers (Laundry Day, Couleur Café) en Ilse Liebens (Studio Brussel, Radio 1) komen er opnieuw enkele aantrekkelijke artiesten naar Sint-Niklaas. Het evenement (25 euro) is uitverkocht, maar met wat geluk scoor je nog wel een ticket op tweedehands of Ticketswap.

Meer info: www.decasino.be

7. Jägerbar in verlaten badhanddoekenfabriek (Oudenaarde)

De Jägerbar van Simon Christiaens in Oudenaarde krijgt de prijs voor een van de leukste locaties. In de voormalige badhanddoekenfabriek van Santens organiseert hij elk weekend feestjes. In de verlaten fabriekshal staat een grote houten chalet om de wintersfeer te creëren. DJ Creator, Deejay Wo & Jay Baker draaien de plaatjes. Je betaalt 30 euro, maar krijgt wel voor 15 euro bonnetjes aan de ingang. Minimumleeftijd is 19 jaar.

Meer info: www.facebook.com/jagerbar.oudenaarde/

8. Culinair 2020 in (Zottegem)

Voor wie het iets meer mag zijn, kan je vanaf 18 uur - mits reservatie - al afzakken naar Kasteel Breivelde in Zottegem. Voor 130 euro krijg je 5 gangen met drank in begrepen. Daarna speelt een dj plaatjes uit de jaren ‘80, ‘90 en 2000 tot drie uur.

Meer info: www.kasteelvanbreivelde.be

9. Culinair 2020 in, de jonge versie (Ronse)

Niks betalen aan de ingang, dansen op nummers van Joe Cocker tot Eddy Wally en gratis hapjes. In Barbois langs de Lorettestraat in Ronse kan je op economische wijze een feestvieren. Samen met café De Vrijheid organiseren ze een avond waar je vooral extra’s krijgt: een gratis glas cava voor iedereen, om de honger te stillen zijn er drie soorten satés, vers van de barbecue. Ook voor de vegetariërs trouwens. Er wordt ook een afscheid georganiseerd van onder meer hipsters, selfie sticks, fidget spinners, hoverboars en nog meer trends. Omdat 2020 een jaar moet worden van “minder crap en meer mensen”. Wie kan daar tegen zijn.

Meer info op de Facebookpagina “2020 Barbois & Vrijheid”