Federale politie onderschept lading cocaïne in Gentse haven: tweede grote vangst in korte tijd Cedric Matthys

07 oktober 2020

09u37 7 Gent In de Gentse haven is afgelopen weekend een lading cocaïne ontdekt op een schip. De drugs zat verborgen in een pakket dat aan de romp van het schip hing en tussen de steenkoollading zat. De straatwaarde bedraagt zo’n 3,2 miljoen euro.

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de federale politie (FGP) Oost-Vlaanderen een lading cocaïne gevonden in een schip dat steenkool vervoerde vanuit Colombia naar de Gentse haven. Het schip had vijf grote ruimen gevuld met steenkoolcokes. Toen één van de ruimen werd leeggemaakt trof de politie een zwarte tas aan. Daarin zat ongeveer 35 kilogram cocaïne hermetisch in verpakt.

Na verder onderzoek merkten de inspecteurs ook aan de buitenromp van het schip, onder de waterlijn, een verdacht pakket op. Het bleek om een stalen omhulsel te gaan dat met magneten aan de romp was bevestigd. Hierin zat een lading cocaïne verstopt van ongeveer 30 kilogram. De totale straatwaarde van deze drugs bedraagt meer dan 3,2 miljoen euro.

Tweede grote vangst

Voor de politie is dit de tweede grote vangst in de Gentse haven op korte tijd. Begin juli werd er al eens 37 kilo cocaïne aangetroffen. Ook toen zat deze lading verborgen zat tussen kolen. Of er een link is tussen beide incidenten, kan de politie voorlopig niet kwijt. In het belang van het onderzoek kan hierover geen verdere informatie gegeven worden. Bij de vorige actie werden vijf verdachten aangehouden en 2,7 miljoen euro aan geld en goud in beslag genomen.

Dat naast de Antwerpse haven ook Gent een belangrijkere rol begint te spelen in drugtrafiek wordt stilaan duidelijk. In een eerder interview liet Filip Rasschaert, korpschef van de Gentse politie, al verstaan dat hij hier bezorgd over is. “De eerste berichten sijpelen binnen dat drugscriminaliteit zich in en rond Gent tracht te organiseren”, zei hij toen. Vangsten als deze zijn dan ook erg belangrijk om dealers te ontraden.