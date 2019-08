Fans van schrijver Karel van de Woestijne restaureren zijn grafmonument op Campo Santo

Erik De Troyer

25 augustus 2019

12u19 2 Gent Negentig jaar geleden overleed Karel van de Woestijne, maar de Gentse schrijver heeft nu nog steeds een schare fans. Zij zamelden 5.000 euro in via crowdfunding, subsidies en sponsoring om zijn grafmonument (en dat van zijn broer Gustave) op Campo Santo te restaureren.

“Het monument was er slecht aan toe. Er waren barsten en stabiliteitsproblemen, het kruis was er af. We vinden het zeer belangrijk dat dat monument in deftige staat wordt gehouden”, legt Arthur De Decker uit. “Gelukkig konden we de schoondochter van Gustave van de Woestijne opsporen die de concessie over het graf heeft. Zij gaf ons toestemming en droeg zelf ook bij. We proberen de mensen er op te wijzen hoe belangrijk Karel van de Woestijne was voor Gent. Hij is hier geboren en gestorven. Hoewel hij op 25 verschillende plekken gewoond heeft tijdens zijn leven was hij een échte Gentse schrijver.”

In totaal waren er zo’n 50 aanwezigen tijdens de inhuldiging. Later werd aan de Leebeekstraat in Zwijnaarde ook een bloemenhulde gehouden aan het borstbeeld van de schrijver. Hij verbleef de laatste vijf jaar van zijn leven op die plek.