Fans Saint-Etienne overspoelen de stad Sabine Van Damme

19 september 2019

17u37 5 Gent Straks om 21 uur spelen de Buffalo’s een Europa League wedstrijd tegen Saint-Etienne, en dat zullen we geweten hebben in Gent. Een hele delegatie van de bezoekende supporters verkent momenteel het stadscentrum.

Vooral op de Korenmarkt worden de cafés en restaurants overspoeld door Franse supporters. Het gaat er allemaal erg gemoedelijk aan toe, al is het uiteraard wel een stuk lawaaieriger dan zonder voetbalsupporters. Er wordt ook stevig gedronken, en Belgisch bier valt zwaar bij buitenlanders. Straks trekt de hele meute richting stadion, een deel in colonne te voet, de rest met de tram. De politie houdt uiteraard een oogje in het zeil, en ook de politiehelikopter cirkelt rond. In het stadion worden 963 bezoekende supporters verwacht. Een groot deel daarvan – maar niet allemaal – hangt nu dus in het centrum rond.