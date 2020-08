Fans leggen tribunes Ghelamco Arena vol met spandoeken voor aankomende wedstrijd Jill Dhondt

15 augustus 2020

13u45 32 Gent De wedstrijden in de Ghelamco Arena vinden al een hele tijd achter gesloten deuren plaats. De spelers missen hun supporters en de supporters missen de wedstrijden, dus vond het stadion een ingenieuze oplossing. Supportersclubs kregen de kans om spandoeken op te hangen op de plek waar ze normaal zitten in het stadion, net voor de wedstrijd van Gent tegen Kortrijk.

Rondom het veld zag je tot vanmorgen enkel maar lege vakken. “Daarom besloten we om onze sponsors en supportersgroepen de kans te geven om van zichzelf te later horen”, zegt Dirk Piens, directeur organisatie. “De fans kunnen niet lijfelijk aanwezig zijn, maar ze kunnen wel een virtuele steun bieden aan de ploeg.” Alle supportersgroepen die de kans kregen om vlaggen, spandoeken en steunbetuigingen te plaatsen in de tribune zijn daarop ingegaan. Deze ochtend zijn een dertigtal personen langsgekomen om de doeken op te hangen.

De supportersclubs kregen de kans om banners te hangen op de plaatsen van waaruit ze normaal de wedstrijden volgen. “De Ultra’s en de Banlieu’s zitten normaal achter de goal en daar hebben ze hun doeken gehangen. De clubs die aangesloten zijn bij de federatie hebben de vakken aan de zijkant gekregen. De Buffalo Indians, onze oudste sfeergroep, hebben vier vakken gekregen. Banners van ons steunfonds voor de zorg hangen in de bezoekerstribune. Het stadion ziet er al helemaal anders uit. Er zitten geen mensen, maar de banners tonen wel dat de supporters nog steeds achter de spelers staan.”