Familiezorg Oost-Vlaanderen verplaatst zich voortaan met elektrische fiets

Erik De Troyer

25 oktober 2019

18u17 0 Gent Zo’n 150 medewerkers van Familiezorg Oost-Vlaanderen mochten vrijdag hun elektrische fiets afhalen bij Trans-Fair in de Getouwstraat.

“Fietsen is niet alleen milieuvriendelijk en goedkoper voor onze medewerkers maar vaak ook sneller. Zeker in steden zoals Gent. Vandaag reden onze medewerkers al vaak met de fiets”, zegt algemeen directeur Mieke Ruys. Zo’n 150 personeelsleden schreven zich in. Zij betalen een maandelijkse vergoeding maar krijgen in ruil uitrusting, pechverhelping en een verzekering “Aangezien we een fietsvergoeding geven van 0,23 euro per kilometer verdienen sommigen er zelfs aan.”

Zowel burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) als schepen Filip Watteeuw (Groen) kwamen naar de overhandiging van de eerste fietsen. “Familiezorg Oost-Vlaanderen geeft hier echt het goede voorbeeld”, aldus De Clercq. “Het is bovendien een mooie samenwerking met het sociaal tewerkstellingsproject van Ateljee. Bovendien is elektrisch fietsen even gezond als gewoon fietsen.”