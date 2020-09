Familie en vrienden zieke Noor (13) zetten fruitbelevering op poten voor kinderziekenhuis UZ Gent Wietske Vos

01 september 2020

18u03 9 Gent Familie en vrienden van Noor (13) uit Gent, die herstelde van een hersenbloeding, overhandigden gisteren een eerste fruitmand aan de medewerkers van de PICU (Pediatric Intensive Care Unit) van het kinderziekenhuis van UZ Gent. Uit dankbaarheid voor de goede zorgen voor hun dochter lanceren zij immers een fruitleveringsdienst voor de ouderkeuken in de PICU-afdeling. “Hoe erg je ook van streek bent, onze ervaring is dat een stuk fruit altijd smaakt en je als ouder op de been kan houden.”

Het verhaal van de 13-jarige Noor klinkt als een regelrecht wereldwonder: ze herstelde in minder dan een jaar tijd van een zware hersenbloeding én slaagde ook nog eens voor haar examens. Dit lukte niet in het minst door Noors eigen wilskracht, maar ook door de professionele en niet aflatende ondersteuning van de PICU. Uit dankbaarheid haalden Noors familie en vrienden 2200 euro op via een inzamelingsactie, waarmee nu een fruitleveringsdienst wordt gerealiseerd voor de afdeling.

Wartaal

Noor kreeg op 5 september vorig jaar op hockeytraining een zware hersenbloeding. “Omdat ze wartaal sprak, hoofdpijn had en begon over te geven, heeft mijn man gelukkig de reflex gehad om met haar naar de spoed te rijden in Maria Middelares”, vertelt haar moeder Leen Pattyn (43). “Daar bleek de hersenbloeding zo erg, dat ze naar UZ Gent werd overgebracht. Op dat moment staat je leven stil.” Papa Peter Moerman (45) toont een foto van een hersenscan met een grote, witte vlek aan de rechterkant: “Zo groot was die bloeding.”

Bij de overhandiging van de fruitmand en het zien van de verraste blikken van de dokters en verpleegster, krijgt Moerman het moeilijk. “Het is ook zo’n ongelooflijk proces geweest. Op 3 momenten wisten we niet of ze het zou halen, op andere momenten niet of ze als een plant zou verder leven. En zie haar hier nu lopen.” (Lees verder onder de foto).

De schade na de levensreddende operatie was groot: Noor kon niet meer spreken, haar werkgeheugen was aangetast en ze was rechts verlamd. “Het rare is dat ik me eigenlijk alles herinner”, blikt Noor terug. “Ik weet nog dat ik gevallen ben en een enorme druk voelde in mijn hoofd. Het deed niet echt pijn, nee. En ik herinner me ook dat ik pizza wilde om te eten, maar dat woord niet gevormd kreeg: ik kon dat niet meer zeggen. Gelukkig kon ik het wel typen op mijn telefoon, en een afbeelding van een pizza tonen.” Mama Leen Pattyn: “Leve de smartphones, echt waar.” (lacht).

Eigen tempo

Voor Noor was de lockdown eerder een geschenk dan een straf. Pattyn: “Omdat er COVID19 circuleerde, kon Noor niet meer terecht in het revalidatiecentrum. Door de lockdown en met alle leerstof online kon ze rustig op haar eigen tempo thuis verder revalideren en leerstof inhalen.” Resultaat: Noor startte vandaag in het tweede middelbaar op Sint-Bavo.

Helemaal de oude is Noor nog niet, al is dat moeilijk te geloven voor wie het stralende meisje ziet: “Het is soms nog lastig om mensen te verstaan, zeker met de mondmaskers. En alles tegelijk onthouden is ook nog moeilijk.”

Pattyn benadrukt ook hoe zeer ze de solidariteit van vrienden en collega’s heeft geapprecieerd. “De ouders van een vriendje, Charles, zijn gewoon steeds opnieuw vers eten aan onze deur komen zetten. Dat was zo geweldig, echt wat je nodig hebt dan. Niet iemand die vraagt: ‘kan ik iets doen?’, maar het gewoon doet.” Charles (11) zelf startte een traiteursdienst met pasta en soep en haalde zo ruim 650 euro op. Noors zussen Janne (9) en Marie (11) bakten en verkochten koekjes en speculaastruffels. Ook Pattyns collega’s bij Procter & Gamble, steunden haar volop en zamelden 1350 euro in met zelfgemaakte kunstwerkjes. Collega Olav Keijzer kwam ook mee naar de overhandiging als steunbetuiging.

Zakje chips

Pattyn: “Met dit geld willen we wekelijks een fruitmand leveren in de ouderkeuken van PICU. Uit ervaring weten we: hoe erg je ook van streek bent, een stuk fruit smaakt altijd en kan je als ouder op de been houden in die slopende periode wanneer je kind voor zijn/haar leven vecht. Ik weet nog: dan kwam ik ’s avonds uitgeput, met een hoofd vol zorgen en een lege maag aan in het ziekenhuis en vroeg of er iets te eten te krijgen was. “U kunt in de K12 een zakje chips gaan halen”, was het antwoord. Dat is een van de dingen die we met dit initiatief willen veranderen.”

PICU-psychologe Annabel Boury richtte intussen de vzw UZ Intens op, met als doel patiënten en ouders in de PICU te ondersteunen en nieuwe ideeën daarvoor te financieren.