Falafelrestaurant trakteert personeel van AZ Jan Palfijn op lunch Wouter Spillebeen

11 april 2020

18u05 4 Gent Het personeel van het ziekenhuis AZ Jan Palfijn in Gent kreeg deze middag een maaltijd van falafelrestaurant #Falafel in de Ottergemsesteenweg. “We zijn trots dat we de mensen kunnen helpen die ons helpen”, zegt uitbater Mohannad Elabd (38).

Het restaurant van Mohannad is gesloten door de coronamaatregelen, maar dat betekent niet dat hij niet meer in de keuken kan staan. Hij wilde de hulpverleners een hart onder de riem steken. “Ik had samen met mijn vrouw het idee om een maaltijd te brengen naar een ziekenhuis”, vertelt hij. “Ik heb vrijdag gebeld naar het AZ Jan Palfijn en ze waren erg enthousiast. We mochten zaterdag komen leveren.”

Deze middag maakte Mohannad zijn belofte waar. Hij bracht 50 broodjes met falafel en 50 drankjes naar het ziekenhuis. “Zo kunnen we onze dankbaarheid tonen. We zijn trots dat we de mensen kunnen helpen die ons helpen”, zegt hij. Zijn vrijgevigheid houdt niet op: Volgende week wil hij het personeel van het UZ een maaltijd aanbieden. “Ik moet hen alleen nog contacteren om af te spreken.”