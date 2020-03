Facebookgroep opgericht om Gentse solidariteitsacties te bundelen Jill Dhondt

18 maart 2020

13u28 3 Gent De laatste dagen hebben heel wat personen en bedrijven solidariteitsacties op poten gezet. Om de krachten in Gent te bundelen maakte Elisa Vergote de Facebookgroep ‘Verspreid solidariteit, geen virus – Gent’ aan. Op het platform kunnen Gentenaren vragen en acties met elkaar delen.

Op de Facebookgroep bieden velen aan om boodschappen of klusjes te doen, de hond uit te laten of maaltijden te bereiden voor zij die niet meer buiten kunnen. Er worden ook berichten geplaatst uit solidariteit tegenover de zorgverstrekkers, om hen een hart onder de riem te steken, om te passen op hun kinderen, of om mondmaskers voor hen te naaien. Anderen bieden gratis stoffen aan voor wie maskers wil naaien. Een bedrijf dat deelauto’s verhuurt stelt zelfs haar wagens ter beschikking om maskers of eten rond te brengen. Op het platform bieden mensen ook hun hulp aan, voor wie dreigt te worstelen met eenzaamheid. Psychologen geven gratis therapie, en anderen berichten dat ze kunnen bellen of chatten met wildvreemden om hen uit hun isolatie te halen. “Door onze hulp aan te bieden willen we kwetsbare groepen bijstaan, maar ook het leven in isolatie aangenamer maken”, klinkt het. “Alles wat ons helpt het isolement door te komen is welkom, of het nu serieus of ludiek is.”

Doordat de vragen en acties op één platform terechtkomen, kunnen hulpbehoevenden hulpverleners vinden en omgekeerd. Bovendien kunnen de verschillende acties op elkaar afgestemd worden. De beheerders van de groep vragen om acties te organiseren op straatniveau, en gaan daarvoor op zoek een ‘straatverantwoordelijke’. “We zullen hen documenten sturen die zijn kunnen uitdelen in de buurt. Ook kunnen ze boodschappen overbrengen op ruiten en voetpaden. Op deze manier willen we ook mensen bereiken die geen toegang hebben tot internet.”