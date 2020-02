Facebookgroep ‘Front tegen LEZ’ heeft in minder dan een week tijd al 30.000 leden Sabine Van Damme

24 februari 2020

10u29 25 Gent Op Facebook is op 19 februari een groep opgericht met de naam ‘ Op Facebook is op 19 februari een groep opgericht met de naam ‘ Front tegen LEZ’ , voor mensen die tegen de lage-emissiezone zijn, dus. Het is geen Gentse groep, maar heel wat van de voorlopig 30.150 leden zijn wel Gentenaars.

De groep werd opgericht door drie volksvertegenwoordigers van het Vlaams Belang. Zij noemen de groep evenwel een “breed front tegen de LEZ, voor de afschaffing van de bestaande LEZ’s en tegen de creatie van nieuwe LEZ’s.” De groep is razend populair, met meer dan 30.000 leden in nog geen week tijd, en het regent er klachten over de LEZ. Mensen die, naar hun aanvoelen, onterechte boetes kregen, mensen die oude auto’s ver onder de prijs moesten verkopen, mensen die niet meer naar LEZ-steden willen of kunnen komen,... Het lijkt alsof de weerstand tegen de LEZ – zeker in Gent – alleen maar groeit.