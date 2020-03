Fabriek Volvo Car wil heropstarten op 14 april, al blijft uitstel mogelijk Sabine Van Damme Frank Eeckhout

30 maart 2020

15u31 82 Gent De 6.500 werknemers van Volvo Car Gent hebben te horen gekregen dat de fabriek op dinsdag 14 april weer wil opstarten. De oorspronkelijke timing voor heropstart was 6 april, maar dat blijkt niet haalbaar. “We starten niet op voor de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd kan worden”, belooft Gino Hautekeete van het ACV.

De fabriek van Volvo Car in het Gentse havengebied werd op 17 maart stil gelegd. De nachtploeg moest niet meer komen. Reden: corona, uiteraard, en de schrik die er bij de vele werknemers goed in zat. Bij de sluiting werd aangekondigd dat een heropstart gepland werd op 6 april. Die gaat dus niet door, zo blijkt uit interne communicatie naar de werknemers. Die datum werd met ruim een week vooruit geschoven.

“Bedoeling is nu dat de volledige fabriek op dinsdag 14 april weer up and running is”, klinkt het. “Daarbij zullen te allen tijde de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. De opstartdatum is dezelfde als die van de Volvo-sites in Zweden en de Verenigde Staten.”

De vakbonden maken daar geen punt van. “We zijn al dagen aan een stuk aan het plannen wat moet gebeuren om een heropstart mogelijk te maken”, zegt Gino Hautekeete van het ACV. “Want laat het duidelijk zijn: de fabriek zal pas weer open gaan als de veiligheid van alle medewerkers absoluut gegarandeerd kan worden. Daarvoor zullen aanpassingen nodig zijn, en het is nu al duidelijk dat 6 april niet haalbaar is. Dus wordt 14 april de volgende vooropgestelde datum.”

Laat het duidelijk zijn: Volvo herstart niet voor er aan alle opgelegde maatregelen is voldaan. De veiligheid van onze mensen gaat voor Gino Hautekeete, ACV

Toch zegt Hautekeete dat dat geen garantie is. “Niemand weet hoe deze situatie evolueert. Dat er niet meteen geschoven wordt naar 19 april, de datum die de federale overheid nu vooropstelt voor het einde van de coronamaatregelen, is niet vreemd. Het is niet verboden te werken, als dat in veilige omstandigheden kan gebeuren. Hier zijn de laatste dagen heel veel scenario’s uitgetekend, waarvan de meesten nooit gebruikt zullen worden. Hoe we gaan werken? Met hoeveel? We weten het nog niet. Maar er wordt wel samen gekeken met de directie, met de vakbonden en met de sociale inspectie. En de werknemers worden op de hoogte gehouden van de plannen. Dus weten ze nu dat 14 april het streefdoel is. Maar voor hetzelfde geld wordt ook die datum nog aangepast. Het is afwachten.”

Zweden en VS

Dat ook Zweden en de Verenigde Staten op 14 april willen starten, heeft volgens Hautekeete geen invloed op Gent. “Die fabrieken liggen nog maar een week stil, en de situatie in beide landen is helemaal anders dan bij ons. Ik herhaal: Volvo herstart niet voor er aan alle opgelegde maatregelen is voldaan. De veiligheid van onze mensen gaat voor.”

Bij Volvo Car Gent zelf wordt geen commentaar gegeven op de interne communicatie. “Ik kan alleen zeggen dat de fabriek inderdaad niet zal heropstarten op de eerder vooropgestelde datum van 6 april en dat dit vandaag aan alle medewerkers is gecommuniceerd”, zegt woordvoerster Barbara Blomme.