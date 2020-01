Fabio Cammalleri opent samen met jong duo vierde horecazaak in Gent in vijf jaar tijd: “Met Bacaro brengen we Venetië naar Donkersteeg” Yannick De Spiegeleir & Michaël Vergauwen

20 januari 2020

19u46 0 Gent Zin in een gezellige avond met je partner of kameraden? In de Donkersteeg opende vorige week Bacaro. In een ongedwongen sfeer kan je er terecht voor Italiaanse én Gentse antipasto van topkwaliteit gecombineerd met een goed glas wijn.

Fabio is met Bacaro niet aan zijn proefstuk toe in de Gentse horecawereld. Samen met zijn vrouw Ineke baat hij al vijf jaar Caffé Rosario aan het Emile Braunplein uit. En in de Rodekoningstraat in het Patershol zette hij succesverhalen neer met pizzeria Barbaro en restaurant Heritage dat hij recent verkocht aan de chef.

“Alles is begonnen met een bezoek aan de Gentse Feesten. Samen met mijn vrouw ben ik verliefd geworden op deze stad en zijn we vijf jaar geleden vanuit Limburg verhuist naar hier. Ook daar hadden we samen al zeven jaar een horecazaak”, doet Fabio zijn verhaal.

Hij geeft toe dat de horeca geen eenvoudige sector is. “Je krijgt het niet in je schoot geworpen, maar als je hard werkt, vriendelijk bent voor je klanten én kwaliteit levert, kan je iets neerzetten.” En de horecaondernemer met Italiaanse roots blijft op dreef, want met Bacaro slaat hij alweer een nieuwe weg in.

Mentor

Zijn nieuwe zaak in de Donkersteeg opent hij samen met Daan Rodts en Stevey De Moor, beiden 23 jaar oud. “Het zijn twee jonge gasten waarin ik geloof. Het is de bedoeling dat zij het gezicht worden van Bacaro. Ik neem een rol op als mentor achter de schermen.”

Met Bacaro willen Fabio, Daan en Stevey iets nieuw brengen in Gent. “Mensen kunnen hier terecht om iets te eten of te drinken of voor beiden. We werken bewust zonder reservaties. Je kan hier zowel een lekker Italiaans pintje komen drinken als urenlang tafelen met een goed glas wijn om gezellig bij te praten. Bovendien zitten we hier in een buurt met alleen maar topzaken. De horeca bloeit in de Donkersteeg.”

Venetië

De menukaart van Bacaro doet watertanden. Een absolute aanrader zijn de Cicchetti: de Venetiaanse variant van de tapas. Proef zeker eens de Cicchetti met verse vijgen en stokvis, maar ook de lokale ‘antipasto’ ontbreken niet. “We serveren onder meer de artisanale Bloende-worst. Een streekproduct dat zeker bij de oudere Gentenaars gekend is”, vertelt Fabio.

Bacaro is 7 dagen op 7 geopend. Op maandag van 16 uur tot middernacht en van vrijdag tot zondag van 12 uur tot middernacht.