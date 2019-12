Extra waakzaamheid voor mensensmokkelaars op ‘brexitparkings’ in Gentse haven



Erik De Troyer

10 december 2019

17u36 3 Gent De Gentse haven krijgt zogenaamde brexitparkings. Vrachtwagenchauffeurs die omwille van brexitperikelen de oversteek niet kunnen maken, kunnen daar overnachten. In eerste instantie gaat het om 142 vrachtwagens maar dat kan voor heel North Sea Port opgetrokken worden met 574 plaatsen op acht parkings. De federale politie zal extra waakzaam zijn om mensensmokkelaars en verstekelingen te klissen.

Hoe het nu met de brexit zal aflopen is nog steeds onduidelijk. Komende donderdag trekken de Britten naar de stembus. Als er een brexit komt, zou zich dat in de Gentse haven wel eens fors kunnen laten voelen. Veli Yüksel (Open Vld) informeerde bij partijgenote en havenschepen Sofie Bracke naar de maatregelen die de Gentse haven neemt.

“Het havenbedrijf heeft diverse parkings aangewezen die als buffer kunnen fungeren. Zo opent North Sea Port in geval van een brexit tijdelijk een parking in Gent voor 142 trucks en in Vlissingen voor 140 vrachtwagens”, zegt schepen Bracke. “Deze bewaakte parkings zijn voorzien van toiletten en afvalbakken en zijn 24 op 24 uur open. Indien nodig worden er vervolgens extra tijdelijke parkings geopend. North Sea Port heeft een totale capaciteit van 574 extra tijdelijke parkeerplaatsen gecreëerd op 8 parkeerterreinen met een totaaloppervlakte van ruim 12 hectare.”

Waar die parkings precies komen wordt nog niet bekendgemaakt. “In eerste instantie sturen we vrachtwagenchauffeurs naar de al bestaande parkings aan de Kinetstraat, het Skaldenpark en het Kluizendok. Pas als die vol staan zullen de andere parkings geopend worden, afhankelijk van waar de grootste nood is”, zegt Johan Bresseleers, woordvoerder van North Sea Port.

Met de brexitparkings zullen we heel wat extra terreinen in de gaten moeten houden op mensensmokkel. Een goede beveiliging met bijvoorbeeld hekken of privébewaking kunnen al een groot verschil maken Hoofdcommissaris Patrick Willocx

Die hele toestand kan nog een bijkomend probleem met zich meebrengen. Verstekelingen en mensensmokkelaars zijn altijd op zoek naar vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Meestal is dat koffiedik kijken, maar op een zogenaamde brexitparking heeft men de vrachtwagens maar voor het uitkiezen. “We gaan er inderdaad van uit dat die parkings een zekere aantrekkingskracht zullen hebben om die reden”, zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. “Vandaag kunnen we ons vooral concentreren op parkings langs de E40 en de E17, maar de brexitparkings zorgen voor heel wat extra terreinen die we in de gaten moeten houden. Hoe dan ook hebben we, lokale en federale politie samen, nu al een behoorlijk efficiënte manier om verstekelingen op te sporen. Onze rechercheurs hebben voortdurend dossiers over mensensmokkel. Een goede beveiliging met bijvoorbeeld hekken of privébewaking kunnen al een groot verschil maken.”

De Gentse haven zal ook de samenwerking met de douane verscherpen. Ook bedrijven zelf nemen maatregelen om verstekelingen op te sporen. Zo lanceerde ferrymaatschappij DFDS recent een drone die trailers kan scannen.