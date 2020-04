Extra voedselbedelingen voor Gentse studenten uit ontwikkelingslanden: “Hun jobjes in de horeca vielen weg” Cedric Matthys Sabine Van Damme

09 april 2020

18u00 0 Gent Van de 2500 studenten uit ontwikkelingslanden die in Gent studeren, zitten er enkele honderden in de problemen. Dat laat OBSG, de Gentse vzw die hen ondersteunt, weten. De studenten zagen door de coronacrisis hun bijjob wegvallen. De vzw schroeft het aantal voedselbedelingen op, maar zoekt extra fondsen. “Er bereikten ons al alarmerende berichten.”

Een rij van een twintigtal studenten uit alle hoeken van de wereld. Dat treffen we aan als we donderdagmiddag de binnenkoer van de Gentse vzw OBSG aan de Kortrijksesteenweg opwandelen. Gedisciplineerd wachten ze hun beurt af onder de stralende zon. Eén voor één krijgen ze een voedselpakket. “Broodnodig”, zegt professor Guido van Huylenbroeck. “De meeste studenten uit het Zuiden doen een studentenjob, maar die zagen ze door de crisis verdwijnen. Daarenboven zijn ook de restaurants van de universiteit gesloten. Hier konden ze goedkoop eten.”

Van Huylenbroeck schat dat een 500- à 1000-tal studenten getroffen zijn door de situatie. De landbouweconoom is naast professor aan UGent ook voorzitter van OBSG. Deze organisatie, voluit Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent vzw genaamd, deelde tot kort maandelijks voedselpakketten uit, maar organiseert die nu wekelijks. “Verder kijken we ook of we de studenten financieel kunnen ondersteunen”, vertelt hij. “Naar gelang hun situatie willen we hen maximaal 400 euro in de maand geven. Voor wie hier met een gezin is, komt hier mogelijks nog eens 200 euro bovenop.” (lees verder onder de foto)

Leven van spaargeld

Een van de studenten die onlangs in de problemen kwam, is Mery Damanik Ambarita (44) uit Indonesië. Ze woont sinds 2009 in Gent. Eerst mocht ze hier studeren en startte nadien haar doctoraat. “Ik onderzoek hoe onze zintuigen chilisaus waarnemen", legt ze uit. “Hiervoor kreeg ik eerst een beurs, maar aangezien mijn doctoraat wat langer duurt dan gedacht, moet ik nu noodgedwongen bijklussen. Ik werkte in een magazijn in de Gentse haven. Nu geraak ik daar niet meer door de coronacrisis. Het busje richting het bedrijf rijdt niet meer. Ik stelde nog voor om met de fiets te komen, maar dat vond mijn baas te gevaarlijk. Ik moet nu leven van mijn spaargeld.” (lees verder onder de foto)

Een soortgelijk verhaal bij Kania Adisiwi. Deze vrouw, eveneens uit Indonesië, woont hier samen met haar man en twee kinderen van 15 en 9 jaar. Haar man zit in de laatste rechte lijn om zijn doctoraat in textielwetenschappen af te ronden, maar zijn beurs eindigde in februari. Het gezin keert normaal gezien eind juli terug naar hun thuisland, maar weet niet of ze überhaupt een betaalbare vlucht zal vinden. “Het is voor ons koffiedik kijken", aldus Adisiwi. “Zonder de voedselbedelingen zou ik niet weten wat gedaan.”

OBSG vzw richtte een fonds op voor de buitenlandse studenten. Organisaties als het UZ Gent ondersteunen de organisatie, maar ook schenkingen van particulieren zijn welkom. Meer info via www.obsg.be.