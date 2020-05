Extra schoolstraten, fiets- en voetgangersstroken voor herstart van scholen op 15 mei Erik De Troyer

05 mei 2020

19u49 2 Gent Vanaf 15 mei worden de eerste leerlingen terug op school verwacht. Om te zorgen dat aan de schoolpoort voldoende afstand kan gehouden worden komen er 25 tijdelijke schoolstraten bij en worden 20 parkeerstroken voorbehouden voor fietsers en voetgangers.

De Stad Gent onderzocht aan welke schoolomgevingen er te weinig ruimte was in verhouding tot het aantal verwachte leerlingen. Na die screening bleven er 45 lagere scholen over. Daar wordt nu een maatregel ingevoerd.

“Om veilig naar school te kunnen gaan, moeten we meer ruimte maken voor voetgangers en fietsers. Zo zorgen we ervoor dat bij de drukke begin- en einduren iedereen op veilige afstand van elkaar kan blijven”, zegt Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw (Groen).

Bij de 25 scholen waar de stad een tijdelijke schoolstraat invoert zal het autoverkeer niet toegelaten worden bij het begin- en eindmoment van de lessen. Bij de andere scholen gaat het om het vrijmaken van parkeerstroken of om het innemen van een stuk van de rijweg, zodat er ruimte is om op veilige afstand van elkaar naar school te fietsen of te stappen. De directies van de geselecteerde scholen werden hiervan op de hoogte gebracht.

“De Directies en leerkrachten doen enorm hun best om de heropstart binnen de schoolmuren te realiseren. Alle ondersteuning vanuit de stadsdiensten voor alles buiten de schoolmuren is dan ook meer dan welkom”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen).