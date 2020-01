Extra politie om schepen Watteeuw te beschermen tegen rotte eieren op nieuwjaarsreceptie Sabine Van Damme

10 januari 2020

15u14 13 Gent Naast de 18.000 gratis drankjes zullen zondag op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de stad onder de Stadshal ook extra politiemensen aanwezig zijn. Op sociale media wordt immers opgeroepen om schepen Watteeuw, en bij uitbreiding het stadsbestuur, te bekogelen met (rotte) eieren. De politie neemt het zeker voor het onzekere.

Onder meer een thuisverpleegster uit Deinze postte een minutenlang filmpje op Facebook waarin ze stelt dat ‘diene groene zot uit Moorslede’ dringend weg moet uit onze stad. Twee keer wordt daarin opgeroepen om mobiliteitsschepen Watteeuw op de nieuwjaarsreceptie zondag te bekogelen met eieren, al wordt er ook voorgesteld hem in de vergeetput van ’t Gravensteen te gooien. “Waarom komen we niet gelijk vroeger in opstand? Waar is diene fiere Gentenaar?” vraagt de vrouw uit Deinze zich af. Het filmpje werd nogal gretig gedeeld, en ook in andere posts werd opgeroepen om met eieren of andere zaken te gooien. Er zijn ook posts die oproepen om in het zwart gekleed en met een strop te komen, maar dat valt onder de categorie ‘aanvaardbaar protest’.

Hoe ernstig de oproepen zijn valt niet te achterhalen, dus neemt de politie het zekere voor het onzekere, al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd. “Er zullen inderdaad extra politiemensen aanwezig zijn, in uniform en in burger. We behandelen de nieuwjaarsreceptie als een manifestatie, inderdaad na dreigende taal op internet. Maar het is niet zo dat we schepen Watteeuw persoonlijk beschermen, wij zijn geen bodyguards. We houden de situatie wel in de gaten.” Aanleiding voor de dreigementen dit keer is de invoering van de lage-emissiezone (LEZ), eigenlijk de verantwoordelijkheid van schepen Tine Heyse. Maar sinds enkele jaren wordt alles wat rijdt (en niet meer rijdt) in Gent gezien als de verantwoordelijkheid en ‘de schuld’ van Filip Watteeuw.

Schepen Watteeuw reageert eerder gelaten. “Ik ben uiteraard op de hoogte van die oproep op Facebook”, zegt hij. “Het is niet de eerste keer dat ik bedreigd wordt, ik ben zelfs al met de dood bedreigd, toen het circulatieplan werd ingevoerd. Toenmalig burgemeester Termont stuurde mij toen naar de politie, omdat zij een betere inschatting kunnen maken van de situatie. Ik ben echt blij dat ik dat gedaan heb, want de politie gaat heel professioneel om met dat soort zaken. Ze houdt mij op de hoogte van wat er speelt en wat ze gaat doen. Zelf heb ik mij nog nooit echt bedreigd gevoeld, maar ik vind dit wel allemaal zeer bevreemdend. Het huidige politieke klimaat en zeker de sociale media spelen daar een rol in. Dat mensen het niet met mij eens zijn, daar kan ik uiteraard mee leven. Maar dat kunnen ze toch ook op een beleefde manier laten weten? Ik ben op straat wel al in discussies verwikkeld geraakt, zelfs in zeer heftige. Maar mensen bedreigen of schelden, dat is er over. Die mensen vergeten, denk ik, dat ik ook een gezin heb, en dat deze toestanden ook een impact op hen hebben. Als mijn zonen hun naam noemen, zijn ze ook al aangesproken op mijn beleid, terwijl zij daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Gelukkig gaan ze er verstandig mee om, maar toch.”

De politie zal zondag uiteraard niet alleen oog hebben voor Watteeuw, maar ook voor burgemeester Mathias De Clercq. Die houdt een toespraak op het podium, en kan ook een mikpunt van eventuele acties zijn. Ook De Clercq wordt immers vaak uitgekafferd op sociale media, onder het motto ‘dat hij Watteeuw te veel zijn zin laat doen’.

De nieuwjaarsreceptie van de stad, met 18.000 gratis drankjes, vindt zondag om 11 uur plaats onder de Stadshal, en iedereen is welkom, liefst zonder eieren.