Extra plein op de Feesten: Wim For Live geeft kansen aan lokaal talent Sabine Van Damme

25 juli 2019

22u59 0 Gent Op de warmste dag van de eeuw heeft duizendpoot Wim Claeys ‘zijn’ plein geopend, voor de rest van de Feestenperiode. Hij organiseert op de speelplaats van basisschool De Oogappel een wervelend spektakel voor jong en oud.

De Feesten zien er qua vorm al een tijdlang hetzelfde uit. Dus is het leuk dat er een nieuw initiatief is, ook al is dat dan niet op publiek domein. De mannen van Cirq zitten trouwens ook op privéterrein met hun Batastunt. “Ik was bij de opening van de Reep en zag die speelplaats”, zegt Wim. “Ik wilde daar direct iets doen en was verbaasd dat niemand anders dat al had gevraagd.”

En dus is er nu Wim For Live. Het plein heeft een gevarieerd programma. Wims eigen kinderkoor De Stemband treedt er op, maar ook andere kinderen mogen hun kunsten tonen op het podium tijdens een groot meespeelfeest. Daarna is er een wedstrijd voor lokaal muzikaal talent. Na een preselectie die vooraf al gebeurde, mogen elke dag drie groepen het beste van zichzelf geven. De winnaar krijgt optreden op podia in Gent doorheen het komende jaar. Niet niks voor beginnende groepen.

Zwartzak en Vuile Lollekes

In het laatste deel van de avond verdwijnt Wim naar binnen en brengt hij een eigen show. Die is dan wel betalend. Nieuw materiaal heeft hij niet, maar hij heeft genoeg repertoire om vlotjes enkele dagen te kunnen vullen. Zo brengt hij onder meer nog eens zijn show Zwartzak, over het SS-verleden van zijn vader. Ook zijn Nacht van de Vuile Lollekes haalt hij nog eens van onder het stof.

Mislukte start

Zijn openingsmoment om 16 uur viel gisteren niettemin volledig in het water. Er was immers geen kat op de Feesten. “Maar straks als de mensen naar Gent komen, zullen er ook wel een paar naar hier komen zeker?” grijnsde Wim. Dat bleek te kloppen. Tegen 20 uur was er wel volk, en kon het feest beginnen. De mannen van Die Verdammte Spielerei kwamen Wim een hart onder de riem steken met een gastoptreden.

Er zal voor de komende jaren gekeken moeten worden naar de invulling van pleinen. Er zijn immers nog meer kandidaten om ‘iets’ te doen op een plek in de binnenstad. Onder meer naar het Bisdomplein wordt openlijk gelonkt.