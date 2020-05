Extra patrouilles na vechtpartijen in de Brugse Poort Sabine Van Damme

02 mei 2020

14u49 0 Gent De politie gaat dit weekend extra patrouilleren in de Brugse Poort. Op donderdag- én vrijdagavond brak daar een grote vechtpartij uit. Over de aanleiding daarvan wordt veel gespeculeerd, maar duidelijkheid daarover is er nog niet.

Donderdagavond geraakte een vijftiental mannen slaags aan het Emilius Seghersplein in de Brugse Poort. Daarbij werd een mes getrokken, en één persoon moest met messteken worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén iemand werd opgepakt, maar of dat de messentrekker was is nog niet duidelijk. De rest kon vluchten. Vrijdagavond was het opnieuw prijs. “Omdat de politie sowieso al patrouilleert omwille van de combinatie van de coronamaatregelen en de ramadan, waren ze heel snel ter plaatse”, klinkt het bij de burgemeester. “Zo konden ze voorkomen dat de situatie uit de hand liep.”

Het gevecht werd dan wel gestopt voor er echt gewonden vielen, het bleef vrijdagavond nog een hele tijd onrustig in de Brugse Poort, onder meer in de Kastanjestraat en de Meibloemstraat en aan het Accaciapark. “Daarom gaat de politie dit weekend dus extra patrouilleren in de buurt rond de Bevrijdingslaan, nog bovenop de coronapatrouilles die er al waren”, klinkt het nu. “Bovendien is de Brugse Poort sowieso de eerste wijk die aan bod komt in het nieuwe zonaal veiligheidsplan. De politie gaat samen met de verenigingen en de buurtbewoners kijken welke gerichte aanpak nodig is om de leefbaarheid in de wijk te verhogen.” Daar hoeven de buurtbewoners alvast niet lang over na te denken. Zij klagen dat – zeker sinds de lockdown – openlijk drugs wordt verkocht op straat. Dat zou alvast een aanleiding kunnen zijn voor de gevechten van de afgelopen dagen.