Extra fietsrekken in de stad blijven nog de hele zomer staan, daarna evaluatie Sabine Van Damme

16 juli 2020

11u47 5 Gent De extra fietsenstallingen die her en der in de stad zijn neergepoot, blijven nog zeker de hele zomer staan. Dat vernam Stehanie D’Hose van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. De bezetting van de fietsrekken wordt ook nauwkeurig in de gaten gehouden.

D’Hose wilde een stand van zaken rond de fietsrekken, want die worden niet door iedereen even enthousiast onthaald. Op de Korenmarkt bijvoorbeeld worden ze heel druk gebruikt, maar mooi is het allerminst, zo midden op het plein. Op het Sint-Baafsplein staan de rekken dan wel weer netjes en discreet opgesteld. “Het plaatsen van extra fietsenstallingen op een aantal locaties in de Gentse kuip was een flankerende maatregel bij het heropenen van de winkels, na de lockdownperiode”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Ze kwamen er op aanraden van de ‘Taskforce Corona Winkelstraten’. Half mei werden er rekken geplaatst op verschillende locaties: de Korenmarkt (120 plaatsen), Sint-Baafsplein (96 plaatsen), Brabantdam (32 plaatsen), Kouter (104 plaatsen), Grootkanonplein (72 plaatsen), Veerleplein (108 plaatsen), Volderstraat (19 plaatsen) en Henegouwenstraat (19 plaatsen).”

Zomer

“De bijkomende fietsenstallingen in de Volderstraat, Henegouwenstraat en op de Korenmarkt waren een onmiddellijk succes. Andere locaties zoals het Veerleplein en het Sint-Baafsplein zijn plekken die de fietsers hebben moeten ontdekken en waar er een gestage groei in bezettingsgraad is. Op het Veerleplein is, rekening houdend met de bezettingscijfers, de capaciteit met 33% verminderd op 3 juli, om zo meer ruimte op het plein te creëren.” De horeca op het Veerleplein was dan ook niet opgezet met de rekken op het plein, die het zicht op het Gravensteen belemmerden, maar ook de toegang tot het plein.

“De bezetting en locatie van de tijdelijke fietsenstallingen wordt nauwkeurig bijgehouden”, aldus nog Watteeuw. “De tijdelijke stallingen hebben hun nut bewezen en zullen in de zomerperiode zeker blijven staan. Na de zomerperiode zal er zeker opnieuw moeten geëvalueerd worden, rekening houdend met alle relevante factoren.”