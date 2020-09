Extra betaalde stages voor meer diversiteit bij stadspersoneel Wietske Vos

14 september 2020

11u23 0 Gent De Stad Gent verhoogt het aantal betaalde inlevingsstages van 10 naar 30 per jaar. Doel is om meer diversiteit te creëren bij het stadspersoneel.

Op dit moment heeft niet meer dan ongeveer 20% van het stadspersoneel een migratieachtergrond of arbeidshandicap. Bovendien blijkt dat in de hogere functies minder diversiteit aanwezig is. Daarom verhoogt de Stad Gent het aantal beroepsinlevingsstages (BIS) van 10 naar 30 per jaar. Het is een van de manieren om een meer diverse instroom te krijgen.

Elkaar helpen

De stages zijn gericht op hoger opgeleide personen met een migratieachtergrond of arbeidshandicap. Tijdens de stage krijgen ze begeleiding en vorming (zoals training on the job, intervisie, taalcoaching, sollicitatietraining, enzovoort) om de stap naar een job te vergemakkelijken. De ervaringen van de BIS-stagiairs zullen de Stad Gent helpen bij verdere acties rond diversiteit in eigen huis. Ook hoopt de Stad dat ze nadien solliciteren voor een vaste baan bij de Stad Gent.

Schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt: “Eigenlijk leren we van elkaar. Wij maken de werking van onze stadsorganisatie duidelijk en de stagiairs tonen ons wat we beter kunnen doen om een echte inclusieve werkvloer te worden. En we hopen ook op enige doorstroom in onze eigen organisatie natuurlijk.”

13 BIS’ers

Vandaag, 14 september, start een eerste groep van 13 stagiairs met een migratieachtergrond of arbeidsbeperking. Ze gaan aan de slag op verschillende plekken in de stadsorganisatie: Welzijnsbureau Nieuw-Gent, Dienst Toerisme, SodiGent, Jeugddienst, Groendienst, Dienst Preventie voor Veiligheid, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, Dienst Communicatie, Departement Human Resources, Dienst Financiën, Maatgericht activeringscentrum MAACT. Ook op het kabinet van de Algemeen Directeur start een BIS-stagiair.