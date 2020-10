Extra aandacht voor zwerfvuil en sluikstorten tijdens Week van de Handhaving Jill Dhondt

01 oktober 2020

12u44 0 Gent Ivago, de Gentse politie en het stadsbestuur nemen van 5 tot 11 oktober deel aan de jaarlijkse Week van de Handhaving. Dit jaar wordt sluikstort en zwerfvuil extra streng aangepakt, vooral in parken en groenzones. Overtreders krijgen een boete van 120 euro en een rekening voor de opruimkosten toegestopt.

Sluikstort en rondslingerend afval is een probleem dat al veel langer aansleept, daarom gaat er tijdens de komende Week van de Handhaving extra aandacht naartoe. Ivago, het overlastteam van de Politie Gent, de wijkpolitie en de Stad Gent zullen dan nog meer hun best doen om zoveel mogelijk sluikstorters te identificeren en te beboeten. Opgespoorde daders krijgen een boete van 120 euro en de rekening voor de opruimkosten voorgeschoteld. Gaat het om grotere volumes, dan riskeren ze vervolgd te worden door het parket.

“Gent is een mooie stad, daar moeten we zorg voor dragen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Foutief of moedwillig achtergelaten afval is storend in het straatbeeld en trekt ook ander afval aan. Tijdens de Week van de Handhaving willen we de Gentenaars daar nog eens extra attent op maken. Wie onze stad niet respecteert, zal dat ook voelen.”

Wie ergens sluikstort ziet, kan dat melden via de meldingsapp of via de website van de Stad Gent. Gentenaars kunnen ook zelf de handen uit de mouwen steken en mee de buurt opruimen als ‘Proper Pierke’.