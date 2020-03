Extinction Rebellion en zeven andere organisaties protesteren tegen banksector Sabine Van Damme

29 februari 2020

19u12 8 Gent Een 50-tal actievoerders daagde zaterdagmiddag op aan de Kouter. Voor de ING hielden ze een sit-in, al bleven ze door de regen vooral rechtstaan. Met de actie willen de organisaties de banken wijzen op hun verantwoordelijkheid in de teloorgang van onze planeet.

Fairfin, Students For Climate Gent, Youth For Climate Gent, Teachers For Climate, Greenpeace Gent en Extinction Rebellion voerden dus samen actie tegen de banksector. “Het merendeel van de banken kiest er bewust voor om nog steeds massaal te investeren in vervuilende industrieën en de ontginning van fossiele brandstoffen, puur uit winstbejag”, klinkt het. “Met onze actie willen we burgers ertoe aanzetten hun geld weg te halen bij vervuilende banken, of van hun bank te eisen dat hun spaargeld enkel in écht duurzame projecten wordt geïnvesteerd.”

De actievoerders hebben het vooral gemunt op Deutsche Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. “Omdat die nog steeds investeren in fossiele brandstoffen via bedrijven zoals Shell, ExxonMobil en Total, in ontbossing, nucleaire wapens, wapenhandel, bedrijven gelinkt aan kinderarbeid en gedwongen arbeid, maar nergens wordt dit transparant gecommuniceerd aan de klanten.”