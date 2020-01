Expositie in Guislainmuseum over acteur Michel Van Dousselaere die spraakvermogen verloor Jill Dhondt

07 januari 2020

16u39 0 Gent Het Guislainmuseum toont met de expositie ‘Onuitgesproken’ het verhaal van acteur Michel Van Dousselaere en zijn vrouw Irma Wijsman. Het koppel legde een lange weg af nadat ze te horen kregen dat Michel zijn spraakvermogen aan het verliezen was door een hersenaandoening.

Michel van Dousselaere (71), geboren en getogen Gentenaar, vergaarde heel wat bekendheid met series als Aspe, Het Goddelijke Monster en De Ridder. In 2014 kreeg hij te horen dat een hersenaandoening zijn spraakcentrum aan het aantasten was. De vrouw van Michel, Irma Wijsman, besloot om de film ‘MICHEL, acteur verliest de woorden’ te maken. Daarin toonde ze hoe Michel een nieuwe manier zocht om te communiceren, terwijl zijn woorden alsmaar vaker wegvielen.

Hoe Michel en Irma elkaar met liefde en humor behandelden raakte de fotograaf Stephan Vanfleteren. Het inspireerde hem om een fotoreportage te maken, wat uitmondde in het fotoboek en de tentoonstelling ‘Onuitgesproken’. “Het boek en de expositie vormen een ode aan de liefde en de kwetsbaarheid van het leven”, zegt Irma. Elvis Peeters schreef de teksten bij de beelden. Het resultaat kan tot en met 1 maart bezichtigd worden in het Museum Dr. Guislain in Gent. Info op www.museumdrguislain.be.