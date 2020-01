Expo over cohousing in Vlaanderen: “Geen hippies en communes” Sabine Van Damme

18 januari 2020

11u45 14 Gent In het STAM start zondag een tijdelijke tentoonstelling over cohousing. Die vindt plaats in de kapel. Er worden verschillende vormen van cohousing belicht.

Het cohousingproject dat een echte pionier was in Vlaanderen, is de Haringrokerij in Antwerpen. Dat project dateert al van de jaren ’90 en wordt belicht in de tentoonstelling. Alle 17 andere projecten die zijn opgenomen in de tentoonstelling – waaronder ook 3 Gentse – zijn van na 2010 en dus nog heel recent of zelfs nog in aanbouw. “De tentoonstelling ‘housing apart together’ werd samengesteld door Architectuurwijzer”, zegt curator Peggy Totté. “Wij proberen het verhaal van collectief wonen en de diversiteit aan mogelijkheden te belichten. Er is cohousing in steden en dorpen. Soms wordt uitgegaan van een bestaand gebouw dat te groot is voor een gezin om te betrekken, zoals een kasteel, een vierkantshoeve of zelfs een school. Soms gaat men op zoek naar een manier om betaalbaar in de stad te wonen, dichtbij een station, met kinderen en met een tuin, en liefst charmanter dan in een klassieke kavel, en komt men zo bij cohousing terecht.”

In de tentoonstelling komt ook antropologe Ruth Soene aan het woord. Zij stelt dat het cohousen eigenlijk draait rond een fijne burengemeenschap, die materiaal delen, op elkaars kinderen passen en veel sociaal contact hebben. Ze benadrukt dat het niet allemaal hippies zijn en dat het geen communeleven is. “Dikwijls draait cohousen om een consensus zoeken”, zegt Totté. “Er zijn kleine projecten met een zestal gezinnen, maar ook heel grote gemeenschappen, zoals er eentje in Leuven wordt gebouwd. Het valt ook op dat het vroeger altijd de bewoners waren die zelf het initiatief namen en dus zelf het bouwproject begeleidden, terwijl vandaag ook projectontwikkelaars op het concept cohousen springen.”

Ook de tijdelijke tentoonstelling over de ondergrond loopt nog steeds in het STAM en kan met hetzelfde ticket bezocht worden, net als de vaste tentoonstelling trouwens.