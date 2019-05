Expo op zeventiende verdieping brengt ode aan laatste Rabottoren: “Uniek archief van achtergelaten bezittingen” Yannick De Spiegeleir

31 mei 2019

16u53 4 Gent Met nog slechts een handvol bewoners in het appartementsblok nadert het einde van de laatste van de drie iconische Rabottorens met rasse schreden. Voor de sloophamer toeslaat, kan je dit weekend op de hoogste verdieping de tentoonstelling Rabotrois bijwonen. Gentse kunstenaars vormden leegstaande appartementen om tot ateliers. “De bezittingen van voormalige bewoners vormden het vertrekpunt voor onze expo”, zegt kunstenaar Pieter Malfliet.

Een muur vol kindertekeningen en speelgoed op de grond. Op de zeventiende verdieping van de Rabottoren wandel je binnen in het appartement van een alleenstaande vader wiens leven draait rond het wekelijks bezoek van zijn zoontje. Het appartement is een levensechte reconstructie met interieur dat de kunstenaars bijeen sprokkelden bij huidige of voormalige bewoners van de iconische woontoren. “Sinds anderhalf jaar lang registreren we de allerlaatste levensfase van de toren en de verhalen van haar vertrekkende bewoners”, zegt Laura Seye. De tentoonstelling weekt wat los bij de mensen. “We kregen al voormalige bewoners over de vloer, maar ook mensen die hier aan de slag waren als sociaal werker of seniorenhulp.”

Iets verderop wandel je binnen ‘bij de krakers’: sigarettenpeuken en lege blikjes bier op de grond en karton dat als matras wordt gebruikt. “Naarmate de leegstand in de woontoren toenam, kwamen ook steeds meer bezoekers van buitenaf hun intrek nemen. Alle elementen die hier aanwezig zijn hebben we stuk voor stuk gevuld met elementen die we hebben aangetroffen in gekraakte appartementen.” In een ander appartement maak je kennis de kunst van ‘Jan’. Die woonde een groot deel van zijn leven op de derde verdieping van de derde Rabottoren en transformeerde zijn woning tot één groot kunstwerk.

‘Treasures of the damned’ of ‘schatten van de gedoemden’ luidt de officiële benaming van de expo. “Die ‘schatten’ slaat niet enkel op de voorwerpen, maar ook op wie hier woonde: schatten van mensen. De gedoemden slaat op de torens die stuk voor stuk onder de sloophamer verdwijnen.”

Naast reconstructies van appartementen, gebruikten de kunstenaars de zeventiende verdieping ook als vrijplaats om hun creativiteit bot te vieren. Zo vindt je in het atelier van Pieter Malfliet een hobbelpaard dat volledig overgoten is met kaarsvet of een collectie van knuffeldieren op sterk water. “Alles wat we gebruikt hebben is gerecupereerd materiaal uit de woontorens dat we gekregen hebben van bewoners of vonden op de stortplaats van de Rabottorens. De expo vormt zo een uniek archief van achtergelaten bezittingen.”

Ine Wynants op haar beurt ging met Gentse schoolkinderen aan de slag rond de Rabottorens en maakte een fotoreeks van sociale woningbouw in Gent, Barcelona en Calais. “Ik vertrek vanuit de architectuur van gebouwen.”

‘Treasures of the Damned’ is dit weekend zaterdag en zondag nog gratis te bezichtigen van 14 tot 19 uur.