Explosie van vloeibare zuurstof bij staalgigant ArcelorMittal in Gentse haven: geen gewonden Wouter Spillebeen Kristof Vereecke

25 november 2019

21u35 140 Gent Bij staalproducent ArcelorMittal in de Gentse haven was vanavond iets na 21 uur een bijzonder luide explosie te horen van een cabine met vloeibare zuurstof.

De ontploffing was tot ver te horen. Door de explosie is een beperkte brand ontstaan aan de cabine, maar er vielen volgens de eerste berichten van de brandweer geen gewonden. Er zou ook geen impact zijn voor omwonenden. De brandweer snelde ter plaatse op de site van de staalreus en kreeg de brand snel onder controle.

De explosie had ook een effect op de gemeenteraad van Zelzate, die even geschorst werd. Nadat het nieuws kwam dat de brand onder controle was, werd de gemeenteraad weer hervat.