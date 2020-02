Experimenten moeten voor eens en voor altijd einde maken aan knijtenplaag



Erik De Troyer

21 februari 2020

14u55 0 Gent Wie langs de Schelde tussen Gentbrugge en Melle woont kent de knijten waarschijnlijk maar al te goed. Elke zomer na warm weer zijn ze er terug en ze maken buiten zitten zo goed als onmogelijk. De stad Gent en de Vlaamse Waterweg zullen vanaf volgende week experimenten uitvoeren om die knijten voor eens en voor altijd weg te krijgen.

Het fenomeen van de knijten is al jaren een probleem in de buurt. Het gaat om zeer kleine steekvliegen die vervelende wonden kunnen veroorzaken. Als ze er zijn, zijn ze met zo veel dat genieten van de tuin onmogelijk wordt. De beestjes vonden in het slib van de Scheldearm een ideale broedplaats. Door de kapotte sluis ter hoogte van Gentbrugge is daar jarenlang zand aangespoeld. Dat zorgt voor een locatie waar waadvogels hun thuis hebben maar dus ook die venijnige knijten.

Een evenwicht vinden tussen de verschillende partijen is er niet makkelijk. Het slib zorgt er voor natuurpracht maar ook voor ellende voor omwonenden. Er is nu toch een akkoord met de verschillende actiegroepen zoals Gezwint en Natuurpunt om de nodige ingrepen te doen.

Vanaf volgende week zal de Vlaamse Waterweg baggerwerken laten uitvoeren. In december zette De Vlaamse Waterweg al twee kokers open in de stuw van Gentbrugge om zo meer water door de Scheldemeander te laten stromen. Daardoor heeft de Schelde daar nu een sterker bovendebiet. Er ontstonden daardoor geulen in het slib. Door iets meer stroming kan het Scheldewater het slib beter bevloeien en meteen ook de knijteneitjes en -larven wegspoelen. Om dat nog te versterken, zal de waterwegbeheerder vanaf volgende week extra geulen graven in het slib, op de rechteroever van de Scheldemeander.

Er wordt ook voor extra beplanting gezorgd. In de eerste plaats wil met extra riet laten groeien op de aangeslibde oevers. Op plaatsen waar riet minder makkelijk groeit worden mogelijks wilgen aangeplant. Een andere optie die wordt onderzocht is om aan de bovenzijde van de oeverhelling sleedoorn aan te planten en zo een ‘windscherm’ te laten groeien dat knijten kan tegenhouden. Omdat hiervoor wat ruimte nodig is, kan dit enkel aan de zuidelijke kant van de Schelde.

“We nemen de klachten rond de knijtenoverlast ernstig”, zegt Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen van de stad Gent. “We hebben daarom sinds vorig jaar alle betrokkenen, inclusief buurtbewoners, samengebracht om tot gedragen acties en oplossingen te komen. Ons doel is om de overlast zoveel mogelijk te beperken.”

“Het is allemaal een experiment maar alle partijen zitten op een zelfde lijn”, zegt ook Marnix Aerssens van Natuurpunt. “Deze zomer zullen we pas met zekerheid of het werkt. Als het een paar dagen goed warm is en de knijten blijven weg, dan ziet het er goed uit.”