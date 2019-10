Exit voor Geert Versnick, Louis Verhofstadt wél verkozen als bestuurder Open VLD Gent

Erik De Troyer

19 oktober 2019

18u38 8 Gent Vandaag kozen de leden van de Gentse Open VLD een nieuw bestuur. In totaal waren er 45 zitjes voor 92 kandidaten. Opvallend: Geert Versnick wordt uit het bestuur gewipt. Louis Verhofstadt maakt dan weer zijn entree bij de Gentse liberalen.

Open VLD zit al een tijdje in woelig vaarwater. Er was de openlijke oorlog tussen ex-schepen Christophe Peeters en zijn vervanger Sami Souguir. Dat verdeelde de liberalen in twee kampen. Dan is er nog de oude garde die zich roert en ook de mededeling dat Louis Verhofstadt – zoon van – bestuurskandidaat is deed heel wat stof opwaaien.

Open VLD maakte vanavond de 45 verkozenen bekend. Dat levert een lijst op met de populairste liberalen binnen de eigen partij. Burgemeester Mathias De Clercq staat onbetwist op de eerste plaats. Hij wordt verrassend gevolgd door Sami Souguir die zich opwerpt tot tweede in de liberale rangschikking. Stephanie D’hose staat op drie en Christophe Peeters op vier. De top tien wordt vervolledigd door Mick Daman, Carl De Decker, Yoeri Note, Thomas De Borle, Pierre Ruyffelaere en Christophe Zenner. Sofie Bracke valt net buiten de top tien met een elfde plaats. Louis Verhofstadt eindigt 26ste. Hij was het verrassende nieuwe gezicht op de lijst.

Opvallend is dat van Geert Versnick – nochtans kandidaat – geen spoor meer in de lijst te vinden is. Hij valt dus definitief uit het bestuur van de liberale partij. Het ziet er naar uit dat de zweem van belangenvermenging die rond Versnick hing hem nu genekt heeft. “De leden hebben gekozen en Geert is er niet bij. Dat is een vaststelling”, zegt voorzitter Marnix Vandenbulcke. “Ik merk ook dat er veel mensen van jong Open VLD verkozen zijn. Dat is een verjongingsproces en dat is goed nieuws. We moeten aan de slag met die jonge mensen met frisse ideeën. Zij zijn maagdelijk in de Gentse politiek. Ook dat is een duidelijk signaal.”

“Als blijkt dat bepaalde afdelingen niet of onvoldoende vertegenwoordigd zijn kunnen we nog kandidaten coöpteren. Hoe dan ook is deze groep van 45 mensen niet het enige bestuursorgaan. Heel wat beslissingen zullen genomen worden op ons halfjaarlijks ledencongres door al onze leden samen. Dat was een uitdrukkelijke vraag van onze achterban”, voegt Vandenbulcke toe. “Alle intriges mogen nu stoppen. We zijn als een voetbalclub. Als we willen winnen dan moeten we samenwerken en mekaar niet tegenwerken. We hebben onze portie bagger nu wel gehad”, besluit hij emotioneel.

Ook tijdens de laatste uren van deze verkiezing werd er nog wat bagger uitgekieperd. Zo werd het gerucht verspreid dat één kandidaat lidkaarten van Open VLD had gekocht voor medewerkers van zijn bedrijf. Dat werd afgedaan als ‘gespin’. Mick Daman kreeg er dan weer van langs omdat hij in het stembureau stemmen aan het ronselen was. Het is voor Open VLD te hopen dat het de laatste stuiptrekkingen van de talrijke beschadigingsoperaties zijn.