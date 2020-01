Excuus van cannabiskwekers levert niets op Wouter Spillebeen

08 januari 2020

15u07 2 Gent Twee cannabiskwekers die onder hun straf uit wilden raken door te beweren dat hun planten niet genoeg THC bevatten om drugs te zijn, zijn deze morgen veroordeeld. Ze zetten samen een plantage op in de Goudstraat in Gent en een van hen speelde een jaar voordien ook een rol bij een plantage in de Sint-Eligiusstraat in Gentbrugge.

In augustus 2018 rolde de politie de plantage in de Goudstraat met 236 planten op. De verdachten werden opgepakt. Tijdens het onderzoek leken de twee hun schuld toe te geven, maar een dag voor het proces veranderden ze ineens hun verhaal. Alle stalen van de cannabisplantage waren vernietigd zonder dat het THC-gehalte van de planten werd getest. “Er is geen bewijs dat het THC-percentage hoger was dan 0,2 procent”, stelde de advocaat van de tweede beklaagde. “Het staat dus niet vast dat de planten voldoen aan de wettelijke definitie van drugs.”

Om wettelijk gezien als drugs beschouwd te worden, moeten de planten meer dan 0,2 procent van de psychoactieve stof bevatten. Die definitie bestaat om ruimte te laten voor de teelt van hennep en medicinale cannabis op industriële schaal. “Blijkbaar zitten deze heren nu in de ondergoedhandel”, merkte de procureur op.

Stroomstootwapen

“In elke stap van het uitbouwen van de plantage hadden de beklaagden het illegaal kweken van cannabis voor ogen”, opperde de rechter. “Ze hadden de bedoeling om het te verkopen als drugs. Ze zijn zelf gebruikers, dus ze kennen heel goed het verschil tussen legaal en illegaal. Tijdens het onderzoek hebben ze nooit aangegeven dat ze hennep of medicinale cannabis kweekten, dus het gaat wel degelijk om illegale cannabis.”

De rechter meent dus dat er voldoende bewijs is om de twee beklaagden te veroordelen. Bovendien stalen ze voor hun plantage elektriciteit en waren ze in bezit van een illegaal stroomstootwapen. De eerste, die een aandeel had in twee plantages, moet dertig maanden naar de cel en moet een boete van 1.600 euro betalen. Een vermogensvoordeel van 10.000 euro is verbeurd verklaard. De tweede kreeg een celstraf van twee jaar, waarvan 18 maanden met uitstel onder voorwaarden. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen.