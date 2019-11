Excuses van afwezige voor- en bijzitters maken weinig indruk op rechter Wouter Spillebeen

21 november 2019

18u03 0 Gent Op de tweede themazitting rond inbreuken op de kieswetgeving in Gent mochten afwezige voor- en bijzitters van kiesbureaus het opnieuw uitleggen. Veertien overtreders die niet of te laat kwamen opdagen bij de verkiezingen van 26 mei werden uitgenodigd, maar slechts de helft kwam opdagen.

“Het is een klassieke truc”, sprak de rechter tijdens de zitting. “Een kwartiertje later komen in de hoop dat het kiesbureau tegen dan al samengesteld is.” De truc zou vier van de laatkomers wel een zuur kunnen opbreken, want zij riskeren nu geldboetes van 600 euro voor het niet-naleven van hun burgerplicht en omdat ze de minnelijke schikking die ze in de bus kregen niet betaalden. De excuses “Mijn cliënt was er wel, maar hij moest zoeken naar het juiste lokaal” en “Mijn cliënt was opgeroepen voor het verkeerde bureau” maakten weinig indruk op de rechter.

Een andere laatkomer had ook een weinig origineel excuus. “Mijn wekker is niet afgegaan omdat er een stroompanne was”, zegt de man die dat op de zitting ook probeerde te bewijzen. “Ik ben wel gegaan, maar ik was gewoon te laat.” Een andere man had een kwartier voor hij er moest zijn, gebeld naar het kiesbureau. “Ik had die nacht gewerkt en nog niet geslapen. Mijn bioritme kan dat niet aan.” “Ofwel moet u op voorhand een vrijstelling vragen, ofwel moet u er zijn”, antwoordde de rechter. “Als u een beetje van goede wil was geweest, dan kon u dat wel.”

Dyslexie

Maar niet iedereen zoekt een uitvlucht om niet te moeten komen naar het kiesbureau. “Ik ben het beu dat het altijd dezelfde zijn die er moeten zitten, dus ik ben niet gekomen”, verklaarde een vrouw haar afwezigheid. Naar eigen zeggen betaalde ze de minnelijke schikking wel, dus krijgt ze mogelijk geen bijkomende straf.

De dertig nalatige voor- en bijzitters die vorige week voor de rechter moesten verschijnen, kregen daarnaast hun straf te horen. Ze kregen bijna allemaal een boete van 400 euro, waarvan voor enkelen een deel met uitstel werd uitgesproken. Voor een vrouw die bij de behandeling van haar zaak uitlegde dat ze de oproepingsbrief verkeerd gelezen had omdat ze dyslexie heeft, is de hele boete met uitstel uitgesproken.