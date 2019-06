Ex-voetballer Wim Deconinck wordt ‘Boer Zeraar’ Sabine Van Damme

06 juni 2019

17u59 6 Gent Van het voetbalveld via het tv-scherm naar de toneelplanken. Ex-doelman en voetbalcommentator Wim Deconinck maakt tijdens de Gentse Feesten een opmerkelijk debuut, meteen solo op de planken. In een regie van Paul Goossens speelt hij ‘Den Boer Op’.

Wim Deconink en Paul Goossens kennen elkaar van op de schoolbanken. Ze spreken hetzelfde Drongense dialect. “Ik word 60 en wilde graag eens in een toneelstuk spelen”, steekt Wim van wal. “Ik heb daar geen ervaring mee. Nooit gedaan. Ik hou wel van amateurtoneel en ga ook regelmatig kijken. En zelf geef ik wel voetbalcommentaar op tv, of ik doe al eens een presentatie ergens, maar dit is toch iets anders.”

Toen Goossens de wens van Deconinck hoorde, wist hij meteen welk stuk hij nodig had. “‘Den Boer Op’, het meest cassante stuk dat ik ooit heb geschreven”, lacht Goossens. “Het is geen politieke satire, maar het is wel lachen met de politiek. Maar ook met vrouwen, homo’s, het circulatieplan, kortom alles. Ik heb het stuk zelf 5 jaar geleden gebracht, en nu geactualiseerd.”

“Bij een theatergezelschap gaan was geen optie, want ik heb ’s avonds en in de weekends nooit tijd”, zegt Wim. “Solo is dus ideaal, want dan repeteer ik wanneer ik wil. Simpel is het niet, ik krijg elke dag meer stress eigenlijk. Eind juni doe ik een try-out voor mijn familie. Het moeilijkste publiek, maar die kunnen ook wel wat verdragen van mij. Ik speel ‘Boer Zeraar’, Gerard dus, maar met een z. Ik moet de boerenstiel promoten, maar eigenlijk ben ik tegen alles en geeft ik ook commentaar op alles. Het is echt een geestig stuk.”

Deconinck zal in het Sint-Barbaracollege spelen, waar ook Paul Goossens zelf op de planken zal staan. “Voor het laatst, want ik stop ermee”, zegt hij. “Ik heb 20 jaar achter mij, dat volstaat. Mijn laatste stuk is een beetje een overzicht van wat ik al die jaren heb gedaan. Het heet ‘Kierkierwere’, of ‘kijk eens terug’.

Tickets voor Kierkierwere van Paul Goossens (9 euro) of voor ‘Den Boer op’ van Wim Deconinck (ook 9 euro) bij Uitbureau. Beide voorstellingen duren 1,5 uur, met een pauze erbij.