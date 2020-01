Ex-schepen krijgt voorwaardelijke celstraf en twee jaar rijverbod voor vluchtmisdrijf



Erik De Troyer

18 januari 2020

12u08 1 Gent Gewezen schepen van sport Resul Tapmaz (sp.a) heeft van de politierechtbank een voorwaardelijke celstraf van zes maanden gekregen en een rijverbod van twee jaar. Hij veroorzaakte kort na zijn pijnlijke politieke exit een ongeval waarbij een fietsers zwaar gewond raakte en vluchtte met zijn dienstauto.

Resul Tapmaz begon als restaurantuitbater in Oudburg en kwam zo in het vizier van de Gentse sp.a. Hij bleek een echt stemmenkanon te zijn. Met zijn grote Turkse achterban was hij goed voor 4.381 voorkeurstemmen bij de laatste lokale verkiezingen. Daarmee was hij de op twee na populairste politicus socialist op de rood-groene lijst. Hij leek dan ook op weg naar een schepenpost. Maar politiek wordt hard gespeeld en voor Tapmaz was er geen schepenpost meer. Astrid De Bruycker en Annelies Storms - die nochtans minder stemmen haalden - staken hem voorbij. Tapmaz stuurde een bericht de wereld in dat hij stopte met politiek. “Na rijp beraad heb ik besloten om geen mandaat op te nemen als lid van het nieuwe Gentse college. Ik zal de komende legislatuur evenmin zetelen in de gemeenteraad”, klonk het. Iedereen besefte echter dat het zeker geen vrijwillige keuze was.

Zwalpend over de weg

Kort na die mededeling reed hij na een etentje een fietser aan ter hoogte van de Burggravenlaan. Het slachtoffer kwam ten val en Tapmaz vluchtte weg in zijn Volvo van de stad die hij nog steeds ter beschikking had. Getuigen zagen de wagen van Tapmaz zwalpen over de weg. Zijn wagen werd teruggevonden in de parking van de Vrijdagmarkt. Tapmaz werd opgepakt en ondervraagd en vluchtte naar Turkije van zodra hij mocht beschikken.

De rechtbank legde de gewezen schepen een forse straf op. Hij kreeg zes maanden cel met uitstel, een rijverbod van twee jaar en een boete van 4.800 euro, waarvan 400 euro met uitstel. Hij moet zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen.

Resul Tapmaz (sp.a) wou geen commentaar geven op het vonnis. Hij bevestigt wel dat er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis.