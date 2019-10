Ex-schepen Christophe Peeters krijgt variatie op ‘de Judaskus’ cadeau Sabine Van Damme

13 oktober 2019

17u46 6 Gent De onverwachte duw richting uitgang van zijn liberale vrienden is precies nog niet verteerd. Oud-schepen Christophe Peeters postte een opvallend beeld op zijn Facebookpagina: een collage van Mathias De Clercq die Peeters kust op verkiezingsdag, en het bekende katholieke tafereel ‘de Judaskus’.

Oké, het is niet Peeters zelf die de collage maakte. Maar hij poseert er wel heel trots mee op de foto. En die foto deelde hij op zijn Facebookpagina. “Niet meteen voor in de living, maar prachtig gebaar van Karnaval Ledeberg. Bedankt vrienden en veel succes!” schreef hij erbij. Het beeld werd intussen door anderen gedeeld, en circuleert nu dus vrolijk op het internet. “Niet meteen voor in de living, maar prachtig gebaar van Karnaval Ledeberg. Bedankt vrienden en veel succes!” schreef hij erbij. En dat net een jaar na de verkiezingen.

Op verkiezingsdag 2018 claimde Mathias De Clercq meteen de overwinning. “Eindelijk weer een liberale burgemeester”, juichte hij. Waarna hij zijn vrienden-politici omhelsde en kuste. Ook Peeters, die met 4.837 stemmen had bijgedragen aan die overwinning. Dat beeld werd massaal vastgelegd. Het smaakte heel wrang, toen eind december bleek dat Open Vld Peeters niet meer wilde als schepen, ondanks zijn score en zijn jarenlange staat van dienst. Hij werd ijskoud de deur gewezen, want voor een hoop heisa zorgde in Gent en ver daarbuiten.



Officieel zijn alle plooien uiteraard al lang gladgestreken - zo gaat dat nu eenmaal bij politici - maar deze post van Peeters bewijst dat het oneervol ontslag nog steeds niet verteerd is.