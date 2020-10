Ex-man van Barbara Sarafian moet voor rechter verschijnen voor hacking Dylan Vermeulen

05 oktober 2020

11u02 2 Gent Voor de Gentse correctionele rechtbank is maandag het proces ingeleid tegen de ex-man van actrice Barbara Sarafian, die beschuldigd wordt van hacking van zijn ex. De zaak is een uitloper van een Voor de Gentse correctionele rechtbank is maandag het proces ingeleid tegen de ex-man van actrice Barbara Sarafian, die beschuldigd wordt van hacking van zijn ex. De zaak is een uitloper van een vechtscheiding

De Gentse ondernemer Yves De Moor vroeg in 2015 Sarafian ten huwelijk op de uitreiking van de Ensor-filmprijzen, maar het huwelijk eindigde na vijftien maanden in een vechtscheiding. De Moor werd door zijn ex beschuldigd van onder meer stalking, slagen en verwondingen en bedreigingen, maar hij werd daarvoor buiten vervolging gesteld. Alleen voor de beschuldiging van hacking moet hij zich voor de rechtbank verantwoorden.

De rechtbank vroeg de partijen om te concluderen over de vraag over welke logingegevens van Sarafian de ex-man zich onrechtmatig toegang zou verschaft hebben. “We vragen om op de strafrechtelijke aspecten van de zaak te fixeren. We hebben zicht op de relatie en dat kunnen we in het dossier lezen”, zei rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol.

De zaak wordt op 16 november gepleit. Sarafian zal niet aanwezig zijn op de zitting, stelde haar advocaat Alexandra Schouteden.