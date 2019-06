Ex-feestenorganisator waarschuwt: “De gratis Gentse Feesten worden bedreigd” Erik De Troyer

02 juni 2019

17u04 7 Gent Guido De Leeuw, tot vorig jaar organisator van de Gentse Feesten aan Sint-Jacobs, waarschuwt dat we afstevenen op betalende Gentse Feesten. “Al een paar jaar zien we steeds vaker betalende concerten tijdens de Gentse Feesten. Groepen die men vroeger gratis kon zien op de pleinen staan nu liever in een zaal voor het geld.” Vanaf dit jaar kan men aan het Luisterplein voor 10 euro een vipplaats reserveren. En Luk De Bruyker wil Polé Polé en Sint-Baafs afgeschaft zien.

Tijdens de maandelijkse Speakers Corner kwamen ervaren feestenrotten aan het woord. De Gentse Feesten staan namelijk onder druk. Het is Guido De Leeuw (ex-Sint-Jacobs) die waarschuwt dat de trend naar betalende Gentse Feesten lijkt ingezet. “Ik zie elk jaar de betalende concerten op de Gentse Feesten toenemen. Pleinorganisatoren hebben niet de grote budgetten voor hun acts. Als men 800 man in een zaal kan krijgen, betalend, dan is dat natuurlijk financieel interessanter. Vroeger traden groepen tijdens de Gentse Feesten goedkoper op dan de rest van het jaar. Nu is dat volledig omgedraaid en zijn er festivaltarieven. Een bekende kinderact die vroeger op ons plein stond (De Leeuw bedoelt Kapitein Winokio, red) is nu niet meer te krijgen omdat hij aan serieuze prijzen in een zaal staat. Dat kost een gezin veel geld. De visie van Walter De Buck in de jaren 70 was dat de Gentse Feesten gratis moesten zijn. Stilaan is die visie bedreigd.”

De pleinorganisatoren klagen ondertussen over de subsidies. “Er zijn natuurlijk pleinen die goed boeren maar voor pleinen die live concerten organiseren is het moeilijk”, zegt Ilse Everaert van het Luisterplein. “Dit jaar geven we 133.000 euro uit aan al onze artiesten samen. Dat is een enorm bedrag. De tijd dat artiesten naar de Gentse Feesten kwamen om een cd te promoten ligt ver achter ons. Die concerten zijn nu hun belangrijkste inkomen. Elk jaar komen er een paar duizenden euro’s kosten bij voor nieuwe initiatieven als cashless systemen of herbruikbare bekers. Die rekening loopt snel op. En intussen blijven de subsidies en sponsoring beperkt en consumeert een bezoeker 1,3 pintjes op een avond bij ons.”

Bij het Luisterplein hebben ze dit jaar een plan om wat extra inkomsten binnen te halen. “We zullen maximaal 50 plaatsen beschikbaar maken voor reservatie. Voor 10 euro heeft men goede stek en één drankje. Dat is kleinschalig en bedoeld voor gewone Gentenaars, niet voor bedrijven”, zegt Everaert.

Daarnaast hekelt Luk De Bruyker - die aan zijn 43ste Gentse Feesten begint - het gebrek aan subsidies voor Gentse initiatieven. “In het verleden kregen we voor een voorstelling tijdens de Gentse Feesten 4.800 euro subsidie. Vandaag is dat 1.800 euro. Men geeft nu heel veel initiatieven een beetje geld, maar hier komt men niet mee rond. Alleen als we voor volle zalen spelen zullen we onze boterham verdienen. Had ik me niet op voorhand geëngageerd bij tal van mensen, ik had de voorstelling geannuleerd”, zegt hij.

Polé Polé en Sint-Baafs

De Bruyker stelde een 7-puntenplan op met een paar radicale ingrepen die hij graag ziet gebeuren op de Gentse Feesten. Meest opmerkelijke: de afschaffing van Polé Polé en Sint-Baafs. “Als ik zie hoe die twee organisatoren die pleinen verprutsen... Dat zijn historische plekken. Er zijn te veel pleinen en ze beconcurreren mekaar. Maak van die pleinen een rustpunt en kleed ze mooi in.”

Pluimen in gat

Ook het zogenaamde evenementenplein onder de Stadshal krijgt zijn goedkeuring niet. “We hebben nu wel genoeg vrouwen met pluimen in hun gat gezien”, zegt hij. “Maak er een amfitheater van waar straatartiesten en theatergroepen zich kunnen tonen, zoals vroeger dus op die plek. Ook Miramiro moet weer naar het centrum gehaald worden”, benadrukt hij.

Schepen van feestelijkheden Annelies Storms (sp.a) reageert. “Dat is inderdaad al enkele jaren bezig, maar men kan niemand verbieden om iets te organiseren. Het is een moeilijke vraag”, zegt ze.