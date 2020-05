Ex-drugverslaafde hoopt op mildere straf na winkeldiefstal: “Ik mag eindelijk mijn dochtertje opnieuw zien” Cedric Matthys

05 mei 2020

14u35 2 Gent Een 35-jarige Gentenaar die een lasermeter stal uit Brico, moet volgens het Openbaar Ministerie zwaarder gestraft worden. De man stond dinsdagvoormiddag in het Gentse hof van beroep terecht voor de diefstal en het bezit van 50,2 gram cannabis. Hiervoor kreeg hij in eerste aanleg tien maanden cel en een boete van 8.000 euro.

“Intussen heeft mijn cliënt zijn leven gebeterd”, liet de advocate van de man tijdens de pleidooien verstaan. “Het gebeurt niet vaak dat ik zo'n rooskleurig verhaal kan voorleggen. D. is sinds een jaar in behandeling in De Sleutel (een ontwenningskliniek, nvdr.). Waar hij in eerste aanleg de feiten nog ontkende, geeft hij toe dat hij wel degelijk gestolen heeft.”

Zeven shots heroïne

De rechters van het hof van beroep toonden zich begripvol, maar stelden zich wel de vraag of de problemen zich niet opnieuw zouden voordoen. De man werd in het verleden al veroordeeld voor partnergeweld. Op het moment dat de cannabis werd ontdekt, was de beklaagde luid op de deur van ex aan het bonken. De politie kwam tussenbeiden en ontdekte de drugs. “Ik wil niet meer terug naar mijn oude leven”, antwoordde de Gentenaar. “Jarenlang was ik verslaafd. Een tijdlang zette ik vijf tot zeven shots heroïne per dag. In die periode vonden deze feiten plaats. Ik heb er spijt van. Nu ben ik al maanden clean en mag ik eindelijk mijn dochtertje opnieuw zijn. Dat gooi ik nooit meer weg.”

Uitspraak op 26 mei.