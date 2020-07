Ex-coronapatiënt Zeger Garré over immuniteit: “Ik volg de regels, al is het maar voor het goede voorbeeld” Wietske Vos

31 juli 2020

18u40 0 Gent De Gentse fotograaf Zeger Garré werd in maart getroffen door corona: De Gentse fotograaf Zeger Garré werd in maart getroffen door corona: zijn aangrijpende filmpje vanuit het ziekenhuis ging viraal Ondertussen is hij weer gezond , maar is hij immuun? Volgt hij de regels of helemaal niet? “In het begin waande ik me immuun, maar ik ben daar 180 graden in gedraaid.”

Net na zijn ziekte voelde Garré zich bevoorrecht en waande hij zich immuun: “De dokters zeiden me dat ik in principe antistoffen in mijn bloed had. Later echter bleek dat ze mij eigenlijk geen eenduidig antwoord konden geven op de vraag of ik immuun ben, omdat ze het zelf nog niet helemaal goed weten. Ze gaven aan dat ik misschien wel nog ziek kon worden, niet meer zo erg als de eerste keer, maar toch.”

Dat geeft Garré een dubbele reden om nu net zo secuur de regels te volgen als iedereen. “Ten eerste is het dus helemaal niet zeker dat ik niet meer ziek kan worden. Maar ten tweede moet ik meehelpen om het goede voorbeeld te geven. Nu een tweede coronagolf dreigt, ben ik me daar hevig van bewust. Als het net zo gaat als met de eerste golf, dan gaat de economie in België gewoon failliet. Daar is veel te weinig aandacht voor, vind ik: we moeten met zijn allen nu massaal de maatregelen opvolgen, voor onze gezondheid én om onze jobs te redden.”