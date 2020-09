Ex-Buffalo Milicevic opent pizzeria in de Vlaanderenstraat: “Na mijn carrière wil ik in Gent blijven wonen” Dylan Vermeulen

27 september 2020

13u49 40 Gent Pizza Factory heeft zaterdagmiddag de deuren geopend voor vrienden en familie, donderdag 1 oktober volgt de officiële opening. Danijel Milicevic en goede vriend Nicola Salerno maakten werk van hun droomproject en lanceren in de Vlaanderenstraat een pizzeria met uitsluitend Italiaanse producten en een unieke insteek: “Wij zijn de eerste pizzeria met een pizza-abonnement.”

Wat begon als een wild idee, is uitgegroeid tot een tot in de puntjes uitgewerkt concept. “Ik heb veel rondgereisd en ideeën opgedaan. Die heb ik verzameld en zo hebben we er ons eigen unieke verhaal van gemaakt”, begint manager Salerno. De ervaren ondernemer heeft ervaring opgedaan in verschillende projecten, waaronder ook in restaurant Borsalino, eveneens in de Vlaanderenstraat.

All-day concept

Een pizzeria openen is niet eenvoudig, want door het grote aanbod val je niet gemakkelijk op tussen de concurrentie. “Toch hebben we op verschillende manieren een uniek aanbod. Anders dan andere pizzeria’s gaan wij uit van het all-day principe. Op elk moment van de dag kan jij bij ons terecht voor een hapje en een drankje.” Ook hier ligt de focus op Italiaanse producten, met onder andere een aanbod aan Italiaanse wijnen.

“In de week denken we uiteraard in de eerste plaats aan de studenten. We voorzien verse pizza’s, met met huisgemaakt deeg, tegen een erg schappelijke prijs.” Uniek is het maandabonnement, gericht op studenten. Voor 32 euro mogen ze gedurende de gehele maand 4 pizza’s naar keuze bestellen. Dit kan één pizza per week zijn, maar ze mogen ook op hetzelfde moment besteld worden. “We gaan op naam werken om misbruik tegen te gaan. Elke student mag maximum 1 kaart per maand aankopen”.

“In het weekend zullen we ons meer als apero-bar gaan profileren. Op deze dagen zijn de studenten vaak naar huis en verwachten we een ander soort cliënteel die we op geschikte wijze zullen ontvangen.” Binnen is een capaciteit van 40 plaatsen, buiten kunnen er nog eens 24 personen zitten. “In de zomer zullen we proberen om een Italiaanse zomervibe te creëren, in de winter gaan we dan weer voor de Italiaanse gezelligheid.”

Workshops

Naast het restaurant is ook gedacht aan een workshop ruimte. “Die ruimte kan ingehuurd worden voor feesten, evenementen of workshops. Onder mijn leiding zullen de gasten dan zelf hun pizza’s kunnen maken. We proberen het concept van pizzeria echt wel uit te breiden om de klanten een zo uniek mogelijke ervaring te laten beleven.”

De menukaart is beperkt, maar daar is bewust voor gekozen. “We hebben 12 pizza’s op de kaart staan. Die hebben we geperfectioneerd. Het is beter om een perfect beperkt aanbod te brengen, dan een uitgebreide kaart die op niks trekt. Wel hebben we er aan gedacht om onze gerechten voor iedereen open te stellen. We hebben lactosevrije mozzarella, glutenvrij deeg en halal salami.” Ook klanten die liever geen pizza eten zullen niet met honger buiten gaan. Zo staan er ook verschillende zelfgemaakte focaccia’s en mozzarella op de menukaart.

Het uiteindelijke doel is uiteraard om uit te breiden met dit concept. We hebben ook gekozen voor een naam die dat toelaat. Ons pand is nog klein nu, zodat we alles kunnen uittesten. Bij een positieve evaluatie kunnen we beginnen denken aan een uitbreiding. Dat kan in Gent, maar ook in andere steden. In Brugge misschien niet, want dat zou kunnen botsen als Danijel achter de kassa staat”, lacht Salerno.

Milicevic terug naar Gent?

Milicevic was zaterdag aanwezig tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen OH Leuven. “Thuis verliezen mag nooit, maar tegen OH Leuven zeker niet. Ze zitten in een moeilijke periode, dat zei de voorzitter mij gisteren ook. Maar ik ben niet van plan terug te keren. Ik heb daar een mooie periode meegemaakt en ik wil dat de supporters die onthouden.”

Sommige ploegmaats, waaronder Laurent Depoitre en Sven Kums, kwamen zondag binnenspringen om hun goede vriend succes te wensen met zijn nieuw project.