Eventorganisator valt zonder werk en verkoopt nu mondmaskers: “modieus, met certificaat, en je kan er gewoon door ademen” Sabine Van Damme

14 juli 2020

17u16 0 Gent 20 jaar al is Anniek De Vlieger uit Lochristi actief in de evenementensector, in binnen- en buitenland. Maar door corona viel de hele sector plat. De Event, marketing & operations experte bleef niet bij de pakken zitten en stortte zich op de markt van de veiligheid. Met Stayingfashionable verkoopt ze nu mondmaskers en andere attributen die mee kunnen helpen om zo snel mogelijk weer veilige evenementen te kunnen organiseren. “En het zijn meteen de best mogelijke mondmaskers”, knipoogt ze. “Mooi, veilig, en je kan er perfect door ademen.”

“Ik werk voor grote en kleinere bedrijven, in binnen- en buitenland”, vertelt Anniek. “Ik organiseer events, meetings en concerten. En plots was daar corona en viel alles stil. Twee weken was dat aangenaam, daarna moest en zou ik weer aan de slag gaan. Een bevriend koppel, Patrick en Wendy Degroote, zat al in de wholesale sector. Zij verkopen zelfgemaakte sieraden, en hebben onder meer leveranciers in China. Samen zijn we het bedrijf Stayingfashionable gestart.”

Met Stayingfashionble leveren ze mondmaskers, aan particulieren en bedrijven. “Mondmaskers maakten hier een slechte start, door de onkunde van de regering. De mondmaskers die we gratis thuis kregen waren niet geschikt en niemand wilde ze dragen. Er is dus een enorme weerstand gegroeid tegen mondmaskers. Maar nu zijn ze verplicht, en is het dus nodig dat er goede alternatieven zijn. De maskers die wij leveren zijn afkomstig van een leverancier uit China die al 7 jaar mondmaskers maakt. Ze hebben een certificaat, bestaan uit 3 lagen waaronder een filter, waardoor ze 95% beschermen, ze zijn wasbaar én je hebt er 5 jaar garantie op. Bovendien zijn ze ook mooi, want mondmaskers moeten deel gaan uitmaken van onze garderobe. En nog het belangrijkste van al: je kan er perfect door ademen. Dat is vaak een probleem bij de maskers die de mensen zelf maken thuis. Ze belemmeren de ademhaling. En hoe goed het ook is dat de mensen massaal aan het naaien zijn geslagen, die eigen maskers bieden eigenlijk te weinig bescherming.”

Anniek testte haar product via Facebook verkocht, waar een groot aantal in een mum van tijd verkocht werd. Dus is er een webshop op poten gezet, waar zowel particulieren als bedrijven kunnen bestellen, al dan niet gepersonaliseerd. “Behalve de mondmaskers hebben we intussen ook handige flesjes & houders voor de desinfecterende handgel en andere mooie accessoires. Alles om de samenleving veiliger te maken, maar dus ook om zo snel mogelijk opnieuw veilige meetings, incentives, congressen en andere events te kunnen organiseren.”

Bestellen kan op www.stayingfashionable.com. Een mondmasker, apart verpakt, met certificaat en 5 jaar garantie, kost 11,95 euro.