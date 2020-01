Even niet meer dokkeren over de Zandberg Erik De Troyer

13 januari 2020

18u23 0 Gent de Zandberg zijn vandaag de archeologische opgravingen gestart. Die zijn de voorbode van de totale heraanleg van het pleintje.

“Concreet zullen eerst drie putten gegraven worden die een idee moeten geven van wat er zoal in de ondergrond kan zitten”, legt schepen Filip Watteeuw (Groen) uit. “Daarna volgt een volledige archeologische opgraving. Begin 2021 begint de eigenlijke heraanleg van het plein.”

De meeste parkeerplaatsen verdwijnen er om er een gezelliger plein van te maken dan nu het geval is. Wie al eens met de fiets over het plein moet weet dat het nogal dokkeren is. Daar wordt een mouw aan gepast met vlakke fietsstroken. Tijdens de werken is de Zandberg afgesloten voor alle verkeer. Al is het bord dat dat aangeeft wel wat ongelukkig gekozen.