Even jong als de baby’s de er liggen: AZ Sint-Lucas heeft nagelnieuwe materniteit

AZ Sint-Lucas heeft nagelnieuwe materniteit Sabine Van Damme

17 januari 2020

17u07 0 Gent Het AZ Sint-Lucas heeft vandaag een gloednieuwe materniteit in gebruik genomen. Met meer dan 2.000 bevallingen per jaar is Sint-Lucas de grootste ‘babyfabriek’ van Gent en omstreken.

De nieuwe materniteit stelt de huiselijke sfeer voorop. Alle medische aansluitingen werden weggestoken zodat je geen ziekenhuisgevoel krijgt . De kamers zijn modern, en er is ook aandacht voor de tweede ouder. Als die wil blijven slapen, is er nu een volwaardig ‘bijslaapbed’ voorzien, netjes ingebouwd in de muur. Gebroken nachten zijn voortaan dus enkel aan de baby te wijten, en niet meer aan het krakkemikkige zetelbed.

De nieuwe materniteit kreeg Straat 3 als benaming, want die bestond nog niet. Sinds deze week werkt AZ Sint-Lucas ook samen met de grootste praktijk van zelfstandige vroedvrouwen: Geboren in Gent. Voortaan kunnen zij zelfstandig bevallingen begeleiden binnen de veilige muren van het ziekenhuis. Dit past volledig binnen de visie van het ziekenhuis: “De natuur als het kan, techniek als het moet.”