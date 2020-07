Even dansen in je bubbel kan weer in Kompass Klub: “Een echte danszone komt er absoluut niet” Jill Dhondt

03 juli 2020

14u48 0 Gent Kompass Klub in Gent heroriënteerde zich de voorbije maand van nachtclub tot braaf Kompass Klub in Gent heroriënteerde zich de voorbije maand van nachtclub tot braaf terras . Maar vanaf vrijdagavond kan er voor het eerst weer gedanst worden, binnen de eigen bubbel en in beperkte mate. Zeventig procent van het evenement blijft zittend.

“We lazen deze week een artikel over de zomerbar van Rock Werchter, waar dansen in eigen bubbel weer toegelaten is”, zegt Jens Grieten van Kompass Klub. “We waren daar zo enthousiast over, en laten het vanaf vanavond ook bij ons toe.”

Daarmee wil Grieten niet zeggen dat er een danszone zal komen in Kompass Klub, absoluut niet. De opstelling blijft dezelfde: bezoekers blijven binnen hun afgebakende cirkel waarin zelfgemaakte tafels en bankjes staan, op drie meter van elkaar. Als gasten daarbinnen af en toe willen rechtstaan en dansen, kan dat weer.

Geen dansfeest

“Dansen kan dus binnen de eigen bubbel, en slechts af en toe. Het is niet de bedoeling dat het een dansfeest wordt, het overgrote deel van het evenement blijft zittend. We rekenen op de gasten om zich daaraan te houden, net zoals aan de oudere maatregelen. Wanneer ze hun bubbel verlaten, voor een toiletbezoek bijvoorbeeld, moeten ze nog steeds anderhalve meter afstand houden van andere bezoekers.”