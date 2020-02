Eva verkoopt liefde en andere emoties in blik Jill Dhondt

21 februari 2020

16u21 0 Gent Eva Goethals (38), een grafisch ontwerper uit Gent, verkoopt ‘ingeblikte liefde’. “Waarom zou je chocolade of bloemen geven, als je iemand liefde in blik kan schenken?”

Op het blikje staat geschreven ‘Whole lotta love’, met daaronder de woorden ‘kan sporen bevatten van Led Zeppelin’. Het gaat om een projectje dat Eva uitwerkte, naast haar werk als grafisch ontwerper. De blikjes zijn bedoeld voor mensen die wat extra liefde kunnen gebruiken, maar ook gewoon als leuk geschenk voor vrienden of familie. Het maakt deel uit van een reeks blikjes, waar steeds een andere emotie in vervat zit. Zo is er ook (Try a little) Tenderness, Beaucoup Fish, Good Vibrations en Digsy’s Dinner. “Zo kan je good vibes of tederheid geven aan iemand die het graag heeft. Dat is eens iets anders dan voor de hand liggende cadeau’s als bloemen en chocolade.”

Wat er precies in zit houdt de Gentse liever geheim. “Geen zorgen, er zal niets ontploffen. Uiteraard mag je het open doen, maar ik zag het meer als een tof object dat je op de schouw kan plaatsen. Daarom kopen sommigen een blikje om uit te zetten, en een tweede om te weten wat erin zit. Op zich doet het er niet toe, het gaat om het gevoel dat je meegeeft.”

De blikjes zijn verkrijgbaar via www.everythingiwanted.be.