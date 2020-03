Eurotuin schenkt massa’s bloemen aan ‘Helden van de zorg’ in het UZ Gent Didier Verbaere

18 maart 2020

17u22 24 Gent Eurotuin uit Merelbeke bracht woensdagnamiddag een grote partij bloemen en boeketten naar het UZ in Gent ‘Voor de helden van de zorg’.

Deze werden verdeeld onder het personeel dat dag en nacht in de weer is om de coronacrisis te bezweren. “We zijn hen enorm erkentelijk voor deze mooie geste. Het is fantastisch en doet ons geweldig deugd”, zegt Caroline Van Geyt van het UZ Gent.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.