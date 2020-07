Escape room aan Dok Noord brengt nieuwe module uit: indoor schietspel Jill Dhondt

13 juli 2020

18u17 0 Gent Lockdown Escape Rooms op het Stapelplein lanceert een nieuw schietspel, gelijkend op paintball of lasershooten, maar dan met Nerf Rival geweren. “Je combineert het beste van twee werelden”, klinkt het. “Je kan je schiettechnieken oefenen, maar tegelijk ook je puzzelspel, wat nog steeds onze specialiteit is.”

Lockdown Escape Rooms is gekend voor het bouwen en uitbaten van escape rooms. Aan het einde van de lockdown slaat de organisatie echter een andere richting in met een nieuw indoor schietspel. “Het was iets dat al langer op de planning stond”, vertelt Arne van Lockdown Escape Rooms. “Het spel zou gelanceerd worden net voor de quarantaine, maar dan kregen we enkele maanden extra de tijd om het op punt te zetten. Nu is het eindelijk klaar om spelers te ontvangen.”

Vernieuwend aan het spel is het gebruik van Nerf Rival geweren. Paintball en lasershooten zijn al langer gekend bij het grote publiek, maar weinig scherpschutters hebben al gehoord van een Nerf Rival-arena. Daar schieten de spelers op hun tegenstander met zachte schuimballetjes die je kan hergebruiken. “Het laden van de balletjes is heel gemakkelijk en snel. Wanneer je de trekker overhaalt, schieten de balletjes weg met een snelheid van maar liefst 100 kilometer per uur.”

In het arena op het Stapelplein kunnen zes tot tien spelers tegelijk deelnemen. Hun doel is om in de gratie te vallen van de Special Forces, en doorheen meerdere rondes punten te sprokkelen. Tijdens het spel worden er andere en alsmaar betere wapens vrijgegeven, zoals in het populaire computerspel Fortnite. “We combineren de constante actie van lasershooten met de echte balletjes van Paintball”, zegt bezieler Gijs. “Fans van onze kamers hoeven zich overigens geen zorgen te maken. Sommige rondes bevatten puzzels die extra punten opleveren voor het team die het snelst is.”

Lockdown Escape Rooms, Stapelplein 70, Gent. Inschrijven kan via de website.