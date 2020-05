Escape game van Gentse makelij maakt van je huis een plaats delict Jill Dhondt

26 mei 2020

18u28 0 Gent Ontsnappen uit je eigen kot? Het Gentse #ANT, uitbater van de escape room De Kelder, maakt er een spel van. Het ontwikkelde een escape game voor kinderen van 8 tot 12 jaar, dat ze thuis kunnen spelen met hun eigen bubbel. De bedoeling is dat de kinderen een misdaad oplossen vanuit hun eigen woonkamer.

“We merken dat escape games heel erg leven bij kinderen”, zegt zaakvoerder Annelies Poppe. “Ze vinden het heerlijk om dingen te zoeken en puzzels op te lossen. Het is bovendien belangrijk dat kinderen hun zinnen kunnen verzetten en mentaal gezond blijven in corona-tijden. Daarom ontwikkelden we een escape game dat ze kunnen spelen in hun eigen kot, met mensen uit hun bubbel.”

Het spel kreeg de naam ‘Ice Crime’. De spelers moeten de politie helpen om een gevaarlijke ijsproducent op het spoor te komen. Die laatste verstopt drugs in zijn ijsjes, om zijn klanten verslaafd te maken. De kinderen moeten op zoek gaan naar aanwijzingen om de dader te snappen, voor het te laat is. Een uitgebreide handleiding helpt de spelers bij het opstellen en het begeleiden van het spel. De game kan eerder waar gespeeld worden, van de tuin tot de woonkamer.

Het spel kan afgehaald worden bij #ANT op de Eskimosite in Gent. Meer info via de website.