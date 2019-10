Exclusief voor abonnees Eropuit met de kinderen: zes tips voor een geslaagde herfstvakantie Cedric Matthys

22 oktober 2019

17u05 0 Gent Geen idee waar je met jouw kinderen heen kan tijdens de herfstvakantie? De regionale redactie van Het Laatste Nieuws helpt jou uit nood. We zochten en vonden zes interessante activiteiten in de provincie Oost-Vlaanderen.

1. Jungle Jump (Berlare/Sint-Niklaas)

Ouders met stalen zenuwen weten wat gedaan deze vakantie. Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober strijkt Jungle Jump neer in de festivalhal aan het Donkmeer in Berlare. De hele hal wordt volgestouwd met springkastelen en allerhande gezelschapspelletjes. Voor kinderen is dit ongetwijfeld de hemel op aarde. Ouders, die in de aanpalende cafetaria iets kunnen drinken, raden we dan weer een goed paar oordoppen aan.

Na de stop in Berlare, reist Jungle Jump door naar Sint-Niklaas. Daar is het op 30 oktober en 1 november dolle pret. Jungle Jump is elke dag open van 10 tot 19 uur. Een toegangsticket kost 6 euro in voorverkoop of 7 euro aan de kassa. Meer info op www.junglejumpdays.be.

