Ernstige kneuzingen en geperforeerd trommelvlies, maar slachtoffer van partnergeweld neemt het op voor beklaagde Wouter Spillebeen

28 november 2019

12u18 0 Gent Een Gentse man die zijn vriendin volgens getuigenverklaringen al jarenlang terroriseert riskeert een jaar cel voor ernstig partnergeweld. De vriendin, die verschillende verwondingen opliep, heeft hem intussen vergeven en hoopt dat hij niet gestraft wordt.

Op 3 oktober hadden de beklaagde en zijn vriendin al heel wat alcohol op toen een ruzie ontstond. De vriendin kreeg verschillende klappen op haar hoofd en haar gezicht. Uiteindelijk maakte ze zich klein tot het geweld stopte en ging ze op het terras op het matras liggen om een verdere confrontatie te vermijden. “We hebben er alle twee schuld aan”, vergoelijkte de vriendin in de rechtbank. “Het was alleen maar omdat hij gedronken had.”

Maar de procureur schetste een donker beeld van de knipperlichtrelatie: “Buren spreken van regelmatige ruzies en haar ouders zeggen dat ze geterroriseerd wordt door de beklaagde. Het recidivegevaar is zo hoog dat hij tot nu in voorlopige hechtenis moest blijven.” De verwondingen waren dan ook niet min. De vrouw kreeg vuistslagen in het gezicht, liep kneuzingen op aan de hals, armen en benen en had een geperforeerd trommelvlies.

De beklaagde werd aangetroffen met bebloede knokkels. “Dat is omdat ik de dag ervoor een zetel verhuisd heb”, probeerde hij. Over de feiten zelf herinnert hij zich naar eigen zeggen niets. Omdat hij al twee voorgaande veroordelingen heeft voor partnergeweld, vraagt de procureur een celstraf van een jaar en een geldboete. Op 12 december spreekt de rechter een vonnis uit.