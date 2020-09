Erik Rogiers en Wanty Gent Hawks zetten nieuw seizoen in met century Johan Picqueur

22 september 2020

15u03 2 Gent Wanty Gent Hawks heeft het nieuwe basketseizoen ingezet met een overtuigende bekerzege op Aarschot. De Gentse tweedeklasser zag enkele sterkhouders vertrekken en ook de voorbereiding verloopt over een hobbelig parcours. Toch blijft trainer Erik Rogiers zeer ambitieus met de meervoudige Vlaamse bekerfinalist.

De voorbereiding van Gent Hawks oogt mager. Een heen- en terugwedstrijd tegen derdeklasser Aarschot voor de beker van België en een oefenpot bij eerstenationaler Okapi Aalst op 30 september. Volstaat dat om op 3 oktober in het Tolhuis tegen de beloften van Charleroi te openen?

Een ploeg moet groeien in de competitie. De prijzen worden uitgedeeld aan de meet Erik Rogiers

“Je moet niet na drie wedstrijden klaar zijn”, meent de Gentse coach Erik Rogiers. “Een ploeg moet groeien in de competitie. Het duurt, als we geluk hebben, tot diep in mei. Pas in de play-offs moeten we helemaal top zijn. De wedstrijd op Aarschot was de eerste na zeven maanden inactiviteit en het geleverde spel was al behoorlijk.”

62-102. Behoorlijk is een understatement. “Alles kan altijd beter”, gaat Rogiers voort. “Iedereen was erg enthousiast dat ze eindelijk konden spelen. De meesten hebben zes maanden geen fysisch teamcontact gehad. Toch is iedereen conditioneel in orde. Het grootste deel van de groep is bij elkaar gebleven en dat zorgt ervoor dat het organisatorisch best wel goed zit. Dat is een voordeel.”

Het brengt ons naadloos bij een pijnpunt van Gent Hawks. De Stroppen zijn onmiskenbaar verzwakt met het vertrek van Verspeeten (Waregem), Mestdagh (Ieper) en Chada.

Keihard verdedigen

“Het vertrek van Robin Mestdagh is een zwaar verlies”, geeft Rogiers toe. “Zijn offensieve vuurkracht en defensieve ervaring zijn troeven die we gaan missen. Maar het is aan de groep om dat collectief op te vangen. We kunnen dat doen door een intensere sfeer te creëren en nog harder te verdedigen. Het handelsmerk van Gent Hawks is topspelers aan de overkant vanuit een sterke defense beperken en het met de nodige creativiteit aanvallend beter doen. Het vertrek van Chada en Mestdagh impliceert meer speelminuten voor anderen en in TDM1 is dat nodig.”

“Giel Vanthournout is de vervanger van Verspeeten”, zegt Rogiers. “De Pooter, L’hote en Penninck hebben ervaring zat. Janik Van Impe speelde een zeer goed seizoen bij Sijsele. Gillis Mestdag kent het huis. We willen strijden op de drie fronten. We ambiëren nog altijd top vier in de competitie. Zo ver mogelijk geraken in de beker van België en in de beker van Vlaanderen nemen we met minder dan de finale geen genoegen.”

Wanty Gent Hawks: captain Laurent L’hote, Arno De Decker, Sam Verstraete, Stijn Stevens, Joeri Vermoesen, Giel Vanthournout, Gregory De Pooter, Janik Van Impe, Joren Vermoesen, Boris Penninck, Gillis Mestdag